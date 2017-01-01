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Три главных послания павильона Франции

Русский TVNET
Фото: пресс-фото

Одна из самых влиятельных западноевропейских стран отправилась в Казахстан с тремя основными посланиями - инновационные технологии для «Энергии будущего», умные дома и города, а также эко-мобильность.

Во французском выставочном зале представлен целый ряд достойных внимания технологических решений, например - полупрозрачные бетонные плиты. Уникальный строительный материал производится исключительно во Франции и позволяет создавать уникальные архитектурные и интерьерные решения, которые станут сюрпризом для любого посетителя здания, построенного по этой технологии.

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