Три главных послания павильона Франции

Одна из самых влиятельных западноевропейских стран отправилась в Казахстан с тремя основными посланиями - инновационные технологии для «Энергии будущего», умные дома и города, а также эко-мобильность.

Во французском выставочном зале представлен целый ряд достойных внимания технологических решений, например - полупрозрачные бетонные плиты. Уникальный строительный материал производится исключительно во Франции и позволяет создавать уникальные архитектурные и интерьерные решения, которые станут сюрпризом для любого посетителя здания, построенного по этой технологии.