Обустройство спальни для отдыха и сладких снов

Спальня – главное пространство для сна и возобновления энергии на новые дела. Чтобы сон был качественным, а мы отдохнувшими, в этой комнате важно создать успокаивающую и приятную атмосферу. О том, как это сделать на практике и каких ошибок можно избежать, рассказывает специалист по маркетингу мебельного магазина «Nakts Mēbeles» Вита Зваигзне.

Nakts Mēbeles

Залог хорошего сна – подходящий матрац

Обустройство спальни следует начинать с выбора подходящего матраца, потому что именно он отвечает за то, насколько хорошим будет наш сон и повседневное самочувствие. Так как выбор матрацев и диапазон цен очень широк, чтобы не затеряться в предложении, первым делом определись, сколько средств ты можешь выделить для покупки матраца. Далее важно найти самый лучший матрац в этой ценовой категории, поэтому удели время на изучение предложений разных производителей. Но самое главное – это приходи и пробуй матрац! Во всех мебельных салонах предусмотрена возможность прилечь на матрац, чтобы определить наиболее подходящий для себя. К тому же следует именно прилечь, а не присесть.‘’Когда человек садится на матрац, вес концентрируется в одной точке, поэтому невозможно определить, подходит ли он для сна.Матрац следует пробовать именно так, как спим ночью, – прилечь минимум минут на пять, поворочаться, попробовать разные позы. И так проделать со всеми матрацами, чтобы почувствовать разницу и определить, который из всех наиболее подходящий,"объясняет В.Зваигзне. Если не посветить выбору матраца достаточно времени, вероятнее всего в результате на нем будет неудобно спать и придется считаться с дополнительными расходами.

Матрац следует пробовать именно так, как спим ночью

Не впадай в излишества и не покупай ‘’на глаз"

Один из важнейших принципов, обустраивая спальню, не впадать в излишества. Зачастую люди в мебельном салоне приобретают кровать больше, чем позволяет их спальня.‘’Важно помнить, что кровать в помещении выглядит в несколько раз больше, чем в салоне. Поэтому мы, например, стараемся отговорить покупателей от кроватей размером 200х200, которые в маленькой комнате выглядят гигантскими. Ошибка людей в том, что они покупают на глаз", отмечает В.Зваигзне. Чтобы не получилось так, что после покупки кровати в комнате ни для чего больше нет места, представитель мебельного салона советует перед покупкой определить параметры своей спальни и понять, что вообще туда можно вместить. Также желательно определиться со стилем спальни.

Важно помнить, что кровать в помещении выглядит в несколько раз больше, чем в салоне

FOTO: Рекламное фото

Подбери интерьер спальни под свое внутреннее ‘’я"

Специалист помаркетингу «Nakts Mēbeles»рассказывает, что клиенты чаще всего выбирают для покупки мебель в «надежных«серых, коричневых или бежевых тонах, потому что к ним легче подобрать остальной интерьер. Но это не означает, что так надо делать всем.‘’Если по своей сути больше любишь многообразие цветов, не надо отказываться привнести их и в свою спальню только потому, что большинство так не делает. Не бойся наполнить спальню разными цветами! В конце концов, это можно сделать и мирным путем. Например, если сердцу близок активный оранжевый цвет, для кровати можно выбрать один из нежных пастельных тонов оранжевой гаммы. Мягкие пастельные тона любой активной цветовой гаммы подойдут для цвета отделки кровати», отмечает В.Звайгзне.

Nakts Mēbeles

Если выбор все же склоняется к серым, коричневым или бежевым тонам, интерьер спальни можно освежить цветными акцентами, например, декоративными подушками, покрывалами или цветным горшком на подоконнике.

Cтоит выбирать природные материалы

Выбирай природные материалы

В спальне важно создать уютную и безопасную атмосферу, поэтому для ееобустройства стоит выбирать природные материалы, которые приятны на ощупь.

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Атмосферное освещение для уютного настроения

Обустраивая жилье, важно понимать, для каких целей предназначено помещение. Например, в спальне не рекомендуется ни есть, ни работать, ни смотреть телевизор. Это место, в котором спим, поэтому стоит подбирать атмосферное, теплое освещение.‘’Для спальни не подходит светлое и яркое освещение, которое нас будит, заходя в комнату. Вместо этого лучше выбрать атмосферное желтое, спокойное, которое усыпляет организм и хорошо сочетается с общим настроением в спальне", рассказывает представитель "Nakts Mēbeles".

Nakts Mēbeles

Проветривай и просыпайся от света в окне

Чтобы мы хорошо высыпались и просыпались естественно, очень важно, чтобы в спальне было окно и перед сном (в том числе и зимой) в помещение впускался бы свежий воздух.‘’Если спальня не будет проветренной, и сон будет хуже. Окно в этой комнате имеет даже большее значение, чем размещение мебели", акцентирует представитель мебельного магазина.

FOTO: Рекламное фото

Нейтральные тона для спокойной атмосферы

В спальне не рекомендуется использовать агрессивные тона. Например, красный и оранжевый, которые ассоциируется с огнем. Также не советуют комбинировать черный и желтый, которые хоть и хорошо сочетаются, но создают беспокойство, ассоциируясь со знаками предупреждения. Еще, например, для покраски стен не стоит выбирать белый бумажный тон – прохладный, острый и создающий дискомфорт, -‘’эффект больницы«.Вместо этого лучше подобрать успокаивающие нейтральные и светлые тона, а яркие тона использовать как‘’изюминку»в акцентах (в подушках, покрывалах, декорах итд.). Если все же хочется покрасить стены в белый цвет, что сейчас весьма актуально, лучше выбрать теплый тон, например, молочный белый.

Hейтральные и светлые тона