Советы, как осенью создать теплую атмосферу в своем доме

Осенью, когда вид за окном с каждым днем становится все более серым и мрачным, а холодные ветра завывают все громче, наш дом становится островком безопасности, тепла и уюта. Мы обратились к представителям магазина интерьера ALANDEKO Илзе Мортукане и Синтие Григуле за советами, как этой осенью обустроить свой дом так, чтобы создать в нем действительно уютную и приятную атмосферу.

ALANDEKO

Смена домашнего текстиля

Один из самых простых и в то же время самых действенных способов, как в осенний сезон в своем доме создать располагающую атмосферу, - это частично или даже полностью поменять текстильные элементы интерьера. Например, тонкую тюль, которая воздушно и романтично развевалась на ветру летом, сменить на занавески более плотного материала, а яркие ванные полотенца, декоративные подушки ипокрывала заменить на более спокойную цветовую гамму, например, земляные тона.

покрывала заменить на более спокойную цветовую гамму, например, земляные тона

Ковер для практичных и эстетичных целей

Конечно, в осенний сезон не обойтись и без ковра на полу!‘’Ковер выполняет несколько функций в интерьере. Он не только визуально украшает пространство, приятен на ощупь и позволяет ходить босиком, но и поглощает шум и сохраняет тепло в доме – в результате чего рождается уютное и приятное настроение», говорят специалистыALANDEKO.

Ковер выполняет несколько функций в интерьере

FOTO: Рекламное фото

Свечи для тепла в сердце

Осенью, особенно в сентябре и октябре, когда дни все еще теплые, а вечера и ночи уже становятся холодными, люди начинают мерзнуть. Пока не подключено отопление, которое нас согревает физически, ощущение тепла и уюта можно создать хотя бы в эмоциональном плане,дополнив свой домашний интерьер свечами. Большие, маленькие, ароматические, природные – ассортимент свечей огромен! Также безграничны и возможности, как включить свечи в свой интерьер – можно поставить в декоративные подсвечники, фонари, на тарелочки, разместить в стеклянных баночках или, например, расставить на подносе.

тепла и уюта можно создать хотя бы в эмоциональном плане

Фотографии и другие милые мелочи

Ощущение уюта в дом можно вдохнуть и с помощью личных и милых декоров, таких как подсвечники, вазы, созданные своими руками мелочи или рамочки с фотографиями, с которых смотрят теплые взгляды близких людей. «Стоит помнить, что ощущение тепла создает не только температура, но и чувства в нашем сердце, поэтому, чем больше вокруг мелочей, которые вызывают приятные ассоциации и теплые воспоминания, тем уютнее мы чувствуем себя дома,» отмечают представительницыALANDEKO.

Искусственные цветы для придания настроения

Весной и летом квартиру или дом принято украшать свежими цветами, в то время как осенью, когда их выбор уже не так широк,уютную атмосферу дома помогут создать искусственные цветы, которые, к тому же долговечны и не требуют никаких забот.

уютную атмосферу дома помогут создать искусственные цветы

FOTO: Рекламное фото

Продуманное освещение для особой атмосферы

Осенью, когда дни становятся темнее, солнце уже не светит так часто и в организме снижается витамин D,нехватку света можно компенсировать искусственным освещением. Свет, а вместе с ним и тепло, в доме можно создать, например, более светлыми и яркими люстрами, а для более камерной атмосферы подходящими станут торшеры с регулируемой интенсивностью и теплым светом. Для теплого настроения в доме также подойдут и уже упомянутые свечи.

нехватку света можно компенсировать искусственным освещением

Дуновение осени в доме

Теплую атмосферу в зябкие осенние вечера помогают обрести не только различныеэлементы интерьера, но и тона стен, мебели и декора. СпециалистыALANDEKOподсказывают, что осенью самое времяхолодные постельные тона сменить на более теплые, и приглашают этой осенью искать вдохновение в природе. «Для обустройства дома и создания уютной атмосферы рекомендуем выбирать предметы, например, оранжевых или тепло-коричневых тонов. В качестве акцента можно использовать и желтый цвет, символизирующий солнце, которого нам периодически не хватает в осенний период. Также хорошо к осеннему интерьеру подойдет матовый винно-красный тон и, конечно, теплые тона зеленого,» советуют Илзе Мортукане и Синтия Григуле.

элементы интерьера