Практично и уютно – советы по обустройству детской комнаты

Подготавливая детскую, родителям следует помнить, что эта комната будет использоваться не только для сна, но и для учебы, игр и приема гостей. Также стоит учесть, что у детей растущий организм с меняющимися потребностями, поэтому интерьер комнаты должен легко трансформироваться. Как обставить комнату своего ребенка так, чтобы она выполняла несколько функций и росла вместе с ним? Руководитель мебельного магазина «Čiekurs» Илзе Булиня делится ценными советами, которые стоит взять на вооружение при обустройстве детской.

Čiekurs

Оставь свободное пространство для игр и развития

Детям нужен простор и место для игр и развития, поэтому при обустройстве детской важно не превратить ее в склад вещей и мебели. Если комната предусмотрена для совсем маленького ребенка, например, младенца, используй только самую необходимую мебель и декор, например, кроватку, шкаф и столик для пеленания. Остальное пространство оставь свободным, чтобы у малыша было место, где он начнет ползать, сделает первые шаги и будет играться, в конце концов. Когда малыш подрастет, в комнате понадобится и другая мебель, например, письменный стол, стул, шкаф или полка. Понятно, что гораздо легче это будет вместить, если пустое пространство предусмотреть заранее.

Когда малыш подрастет, в комнате понадобится и другая мебель

Позаботься о хорошем освещении

Как и в любом помещении в доме, в детской также очень важно освещение – комната должна быть хорошо освещенной как в дневные, так и в вечерние часы. Так как большую часть дня ребенок проводит за учебой, особое внимание следует уделить размещению письменного стола и его освещению. Во–первых, стол необходимо поставить в светлом месте, чтобы не создавать дополнительной нагрузки для глаз. Во-вторых, важно помнить, что для правши свет должен падать с левой стороны, а для левши наоборот – с правой.

Čiekurs

Используй белую мебель и цветной декор для самовыражения

Руководитель мебельного магазина «Čiekurs» рассказывает, что 17 лет назад, когда они только начинали работать на Латвийском рынке, покупателей совсем не интересовала белая мебель. Сейчас ситуация прямо противоположная –для детской комнаты родители чаще всего выбирают именно белую мебель, потому что ее легко комбинировать с новой мебелью из других коллекций, она хорошо подходит как для комнаты младенца, так и подростка, а также дает возможность разнообразить интерьер текстилем и другими элементами разных цветов. «Белая мебель в детской дает волю фантазии – семья может поиграть с текстилем, покраской стен и другими элементами интерьера. Выбирая цветную мебель, создать гармоничный интерьер в разы сложнее», отмечает И. Булиня. Эксперт добавляет, что сегодняшние тенденции в интерьере позволяют смешение разных стилей и материалов. Например, если в комнате белая кровать, ее смело можно сочетать с ярко зеленым столом, даже в том случае, если он выполнен совсем в другом стиле, - все равно эта мебель будет хорошо выглядеть и перекликаться между собой.

для детской комнаты родители чаще всего выбирают именно белую мебель

FOTO: Рекламное фото

Оцени возможности помещения

Обустройство детской в значительной степени зависит от размера помещения. Например, если в одной комнате живут два ребенка, хорошим решением, чтобы не занимать лишнее пространство, станет двухъярусная кровать. Также очень популярны завышенные кровати, в нижней части которых можно хранить вещи, играть в прятки, просто играться или, например, повесить занавески и таким образом сделать штабик. Это мудрое решение для маленьких детских, которые невозможно разделить на зоны. Есть кровати, совмещенные со столом для учебы, при выборе такой модели особое внимание стоит уделить освещению.‘’Сегодня детские кроватинастолько просторные, что в них могут спать и взрослые, а это значит, что в случае необходимости мама или папа могут спать рядом со своим малышом. Также при необходимости в детской кровати могут переночевать и гости,»рассказывает руководитель‘’Čiekurs».

детские кровати

FOTO: Рекламное фото

Не делай из комнаты склад для вещей

Регулярно освобождай детскую от старых и уже непригодных вещей, например, неактуальных игрушек, чтобы комната соответствовала возрасту ребенка. Конечно, ребятам бывает жалко расставаться с любимыми игрушками детства, но важно оценить, действительно ли нужно захламлять помещение мишками и другими вещами, на которых собирается пыль (особенно, если комната маленькая).

Например, для младенца подойдет кроватка с несколькими уровнями

Выбирай долговечную и трансформирующуюся мебель

Руководитель магазина‘’Čiekurs«рекомендует для детской комнаты выбирать долговечную и трансформирующуюся мебель, которая‘’растет»вместе с ребенком.Например, для младенца подойдет кроватка с несколькими уровнями– сначала малыш спит на верхнем уровне, а со временем дно кроватки опускается все ниже. Таким образом спальное место служит более длительное время и его не надо менять, как только малыш подрастает.

И. Булиня советует думать наперед и приобретать в детскую кровать, которая прослужит долго. Например, хорошим вариантом будет кровать, которую можно удлинять по мере роста ребенка. Такие кровати состоят из матраца и дополнительных частей, которые можно разместить в ногах, когда ребенок подрастет.

FOTO: Рекламное фото

Прислушивайся к своему ребенку и покупай вместе с ним

Подготавливая детскую, важно помнить – каждый дом и ребенок индивидуальны, что подходит одному, может совсем не подходить другому. Именно поэтому, чтобыподобрать наиболее подходящую мебель для детской комнаты, И. Булиня советует родителям прислушаться к маленьким членам семьи и отправиться по магазинам всем вместе:‘’Например, когда ребенок пойдет в школу, необходимо купить стол и стул. Так как этой мебелью ребенок будет пользоваться каждый день, советую взять его с собой в магазин, чтобы он сам мог попробовать, какой стул и стол ему кажутся подходящими и удобными."

мебель для детской комнаты