Дизайн плитки - 7 актуальных тенденций

С 25 по 29 сентября на севере Италии, в Болонье, прошла 35-я международная выставка керамической плитки и оборудования для ванных комнат «CERSAIE 2017» - самая признанная платформа мирового масштаба для встречи архитекторов, дизайнеров интерьера, производителей, продавцов и других экспертов отрасли. Руководитель салона «ViVeX» Санта Зариня только что вернулась с этого ежегодного парада креатива и технологий и поделилась самыми актуальными тенденциями в дизайне плитки.

Cалон «ViVeX»

Геометрический рисунок

Свежим решением в интерьере становится плитка с черно-белым или цветным геометрическим рисунком в роли центрального элемента декора, остальное убранство помещения используя как нейтральный фон. «Расписанная» плиткой стена, пол или другая конкретная зона становится основным акцентом в пространстве. Преимущество современной плитки с узором в том, что она продается в квадратных метрах как основная плитка, а не как декор, поэтому выложить такой плиткой всю стену заметно дешевле, чем декоративными частями.

плитка с черно-белым или цветным геометрическим рисунком

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Однотонные сочетания

В то же время для тех, кто не желает делать акцент в интерьере геометрическим узором, есть абсолютно противоположное модное решение. А именно, в новейших коллекциях плитки наблюдается доминирование одного тона – игра чистых цветов, украшающих интерьер без орнаментов. Например, один из ведущих мировых производителей плитки - итальянская компания «CeramicaVogue» в своей новой коллекции «Graph» предлагает композиции из однотонной плитки, сочетая в одном интерьере несколько модных на сегодня цветов, допустим, бордо и зеленую цветовую гамму. Дополнительно итальянский производитель приглашает подчеркнуть характер однотонной плитки цветными швами, в каталоге новой коллекции указывая рекомендуемые цвета для межплиточного заполнения, что ранее оставалось на усмотрение клиента.

игра чистых цветов, украшающих интерьер без орнаментов

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Имитация деревянного покрытия

Уже несколько лет деревянные имитации занимают стабильные лидерские позиции среди самых актуальных тенденций в дизайне плитки. Благодаря развитию технологий, «деревянная» плитка переживает свое очередное перерождение. Например, сейчас удалось достичь такой фактуры, что не только визуально, но и при касании уже очень сложно отличить плитку от натурального дерева. В предложении появились имитации не только в естественных тонах дерева, но и в белой и черной гамме. К тому же плитка «под дерево» становится все длиннее – на место 15х60 см приходит плитка длинной до 180 см, которая идеально повторяет покрытие «из досок».

деревянные имитации занимают стабильные лидерские позиции

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Репродукция бетона

Почитатели минимализма, которым близка философия дизайна интерьера «lessismore» («меньше равно больше»), полюбили плитку, которая выглядит как репродукция бетона. Как и в случае с деревянной поверхностью, плитка, повторяющая бетон, становится все ближе к оригиналу. То есть, эффект имитации становится все убедительнее, а фактура выглядит все более естественно и филигранно, что даже при скрупулезном изучении тяжело отличить – бетон или плитка?

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Модификации плитки «метро»

Продолжается популярность и плитки «метро» или так называемой плитки под кирпич, при этом отмечается новая тенденция – нетипичное расположение. Вместо классически горизонтально выложенных кирпичиков предлагается вертикальная, диагональная и елочная кладка, а также постепенный переход цветов. Дизайнеры играют не только с расположением плитки «метро», но и с цветами, включив в последние коллекции кирпичики пастельных, коричневых земляных и даже ярких тонов в дополнение к святой троице – белому, черному и серому ассортименту.

плитки «метро» или так называемой плитки под кирпич

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Рельефная утонченность

Под влиянием современных технологий и в дизайне плитки все сильнее укрепляет свои позиции трехмерный формат. Игры с фактурой становятся поистине грандиозными, что доказывает и новая коллекция испанского производителя «BouquetCeramic». Такой кафель – уникальный способ придать особо утонченную эстетику плиточным поверхностям, освежив их объемом и игрой светотеней, сохраняя при этом сдержанный, лаконичный дизайн с нюансами.

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Нестандартный размер и толщина

В дизайне плитки меняются не только цвета и фактура, но и параметры. Изначальные размеры 20х20 см сменили плиты размером 60х60 см, но и это уже не однозначный стандарт. В актуальных коллекциях доступны плитки размером 1.20х2.40, а также плиты длинной до трех метров – такие «гигантские» размеры постепенно пользуются все большим спросом. Монолитные плиты создают эффект простора и целостности, и визуально считываются как единая поверхность, а не плиточная кладка. Производители начали предлагать имитации под металл и мрамор размером 1х3 м, которые отличаются своей тонкостью – до 3 мм вместо стандартных 9-11 мм. Вторая крайность, которая включена в новую коллекцию практически каждого производителя, - это плитки толщиной в 2 см, которые можно использовать для террас, гаражей и приподнятых полов.

Монолитные плиты создают эффект простора и целостности