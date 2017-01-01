Дизайн плитки - 7 актуальных тенденций

С 25 по 29 сентября на севере Италии, в Болонье, прошла 35-я международная выставка керамической плитки и оборудования для ванных комнат «CERSAIE 2017» - самая признанная платформа мирового масштаба для встречи архитекторов, дизайнеров интерьера, производителей, продавцов и других экспертов отрасли. Руководитель салона «ViVeX» Санта Зариня только что вернулась с этого ежегодного парада креатива и технологий и поделилась самыми актуальными тенденциями в дизайне плитки.
Геометрический рисунок
Свежим решением в интерьере становится плитка с черно-белым или цветным геометрическим рисунком в роли центрального элемента декора, остальное убранство помещения используя как нейтральный фон. «Расписанная» плиткой стена, пол или другая конкретная зона становится основным акцентом в пространстве. Преимущество современной плитки с узором в том, что она продается в квадратных метрах как основная плитка, а не как декор, поэтому выложить такой плиткой всю стену заметно дешевле, чем декоративными частями.
плитка с черно-белым или цветным геометрическим рисунком
Однотонные сочетания
В то же время для тех, кто не желает делать акцент в интерьере геометрическим узором, есть абсолютно противоположное модное решение. А именно, в новейших коллекциях плитки наблюдается доминирование одного тона – игра чистых цветов, украшающих интерьер без орнаментов. Например, один из ведущих мировых производителей плитки - итальянская компания «CeramicaVogue» в своей новой коллекции «Graph» предлагает композиции из однотонной плитки, сочетая в одном интерьере несколько модных на сегодня цветов, допустим, бордо и зеленую цветовую гамму. Дополнительно итальянский производитель приглашает подчеркнуть характер однотонной плитки цветными швами, в каталоге новой коллекции указывая рекомендуемые цвета для межплиточного заполнения, что ранее оставалось на усмотрение клиента.
игра чистых цветов, украшающих интерьер без орнаментов
Имитация деревянного покрытия
Уже несколько лет деревянные имитации занимают стабильные лидерские позиции среди самых актуальных тенденций в дизайне плитки. Благодаря развитию технологий, «деревянная» плитка переживает свое очередное перерождение. Например, сейчас удалось достичь такой фактуры, что не только визуально, но и при касании уже очень сложно отличить плитку от натурального дерева. В предложении появились имитации не только в естественных тонах дерева, но и в белой и черной гамме. К тому же плитка «под дерево» становится все длиннее – на место 15х60 см приходит плитка длинной до 180 см, которая идеально повторяет покрытие «из досок».
деревянные имитации занимают стабильные лидерские позиции
Репродукция бетона
Почитатели минимализма, которым близка философия дизайна интерьера «lessismore» («меньше равно больше»), полюбили плитку, которая выглядит как репродукция бетона. Как и в случае с деревянной поверхностью, плитка, повторяющая бетон, становится все ближе к оригиналу. То есть, эффект имитации становится все убедительнее, а фактура выглядит все более естественно и филигранно, что даже при скрупулезном изучении тяжело отличить – бетон или плитка?
Модификации плитки «метро»
Продолжается популярность и плитки «метро» или так называемой плитки под кирпич, при этом отмечается новая тенденция – нетипичное расположение. Вместо классически горизонтально выложенных кирпичиков предлагается вертикальная, диагональная и елочная кладка, а также постепенный переход цветов. Дизайнеры играют не только с расположением плитки «метро», но и с цветами, включив в последние коллекции кирпичики пастельных, коричневых земляных и даже ярких тонов в дополнение к святой троице – белому, черному и серому ассортименту.
плитки «метро» или так называемой плитки под кирпич
Рельефная утонченность
Под влиянием современных технологий и в дизайне плитки все сильнее укрепляет свои позиции трехмерный формат. Игры с фактурой становятся поистине грандиозными, что доказывает и новая коллекция испанского производителя «BouquetCeramic». Такой кафель – уникальный способ придать особо утонченную эстетику плиточным поверхностям, освежив их объемом и игрой светотеней, сохраняя при этом сдержанный, лаконичный дизайн с нюансами.
Нестандартный размер и толщина
В дизайне плитки меняются не только цвета и фактура, но и параметры. Изначальные размеры 20х20 см сменили плиты размером 60х60 см, но и это уже не однозначный стандарт. В актуальных коллекциях доступны плитки размером 1.20х2.40, а также плиты длинной до трех метров – такие «гигантские» размеры постепенно пользуются все большим спросом. Монолитные плиты создают эффект простора и целостности, и визуально считываются как единая поверхность, а не плиточная кладка. Производители начали предлагать имитации под металл и мрамор размером 1х3 м, которые отличаются своей тонкостью – до 3 мм вместо стандартных 9-11 мм. Вторая крайность, которая включена в новую коллекцию практически каждого производителя, - это плитки толщиной в 2 см, которые можно использовать для террас, гаражей и приподнятых полов.