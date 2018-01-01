Эмоциональное благополучие – главное направление в дизайне интерьера 2018 года

Век урбанизации и нехватка жизненного пространства в мегаполисах требуют обходиться меньшими площадями. Девелоперы во всем мире уменьшают размеры квартир, жилье в городах становится все компактнее. Создатель и руководитель студии дизайна интерьера INTRANTE Лолита Фреидмане рассказывает, что и современный человек понял - на самом то деле нам необходимо не так уж и много квадратных метров, мебели и посуды. Единственное, от чего мы не готовы отказаться – от собственного комфорта.

INTRANTE

Руководитель студии дизайна интерьера INTRANTE Лолита Фреидмане рассказывает, что в 2018 году основным направлением становится эмоциональное благополучиево всех его проявлениях: «Растет стремление к спокойному, ненавязчивому образу жизни, при котором наш дом – главное убежище от стремительной и шумной повседневности. Больше всего мы ценим то, что обеспечивает наивысший уровень личного комфорта, уют и покой». Именно поэтому особое внимание уделяется всему, что необходимо для современного, мобильного человека, и помещается на небольшой площади, сохраняя при этом комфорт.

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В мире сейчас обозначились три основные тенденции дизайна:

1. Индивидуализация – модульная мебель и мебель - трансформер

«Потребитель больше не желает слушать рассказы – он выбирает рассказывать их сам. Он хочет испытать все сам и насладиться новым опытом», говорит дизайнер Vincent Gregoire. В интерьере, тщательно приспособленном под нужды владельца, найдутся уникальные, эксклюзивные предметы – вещи, предназначенные именно для нас и отражающие наш индивидуальный стиль и личность. Именно поэтому актуальны эластичные и мобильные решения, например, мебель – трансформер, модульные диваны, складные и раздвижные столики, сгибаемые кровати и скрытые кухни.

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Сегодня диваны по индивидуальным размерам не являются товаром класса люкс, рынок подстраивается под потребителя и предлагает на выбор модуляции мягкой и корпусной мебели. Дизайнеры все чаще выбирают создание эклектичных интерьеров – смешение стилей, способное лучше всего раскрыть личность владельца. «Девиз 2018 года звучит так: игнорируйте тенденции и раскройте свою личность!», делится руководитель INTRANTE. В центре особого внимания – мебель, изготовленная по индивидуальному заказу.

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2. Гармоничный дом – качественная отделка и роскошь материалов

Сейчас, как никогда раньше, актуален дизайн, настраивающий на раскрепощение души и тела – то, как мы себя чувствуем, завернувшись в плед, у камина, читая книгу или наслаждаясь вином при свечах. В моде расслабляющие, отчужденные, умиротворенные пространства. Ясные силуэты, бледные тона, прозрачные и невесомые структуры, изящные контуры, абстрактная графика, небольшое количество предметов и свободные площади между объектами. Интерьер освобождается от всего раздражающего и лишнего.

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Новый приоритет – безопасность, нейтральность и изоляция от окружающих звуков. Например, производители мягкой мебели предлагают широкий ассортимент универсально трансформируемых кресел и диванов (с несколькими сценариями модуляции). «Кресла и диваны становятся домашним оазисом мира и релаксации. У кресел регулируемые наклоны сиденья, обеспечивающие эргономичный комфорт седалища – механизмы, обеспечивающие оптимальную позицию для максимально удобного отдыха. В свою очередь у диванов несколько сценариев модуляции – один диван может предложить до трех или четырех вариантов размещения», поясняет Л.Фреидмане.

Заботясь об эмоциональном комфорте, в отделке появляются мягкие, приятные на ощупь материалы. Особенно выделяется бархат, придающий нашей повседневности определенную роскошь, а прикосновениям – тепло. В моде также все тона драгоценных камней – сапфир, цитрин, изумруд, аметист и розовый гранат. Их можно использовать в акцентах.

FOTO: Рекламное фото

3. Дигитализация - функциональность и новейшие технологии

Руководитель INTRANTE отмечает, что необходимостью становятся технологические инновации – дигитализация, где особую роль играют автоматизация процессов, надзор и управление инженерными коммуникациями, а также энергобезопасность. Среди предметов дизайна актуальна мебель, изготовленная, используя новейшие технологии и материалы.

Идеальное решение для небольших помещений – мобильная, функциональная мебель, трансформируемая с ультра – современной комплектацией: адаптируемой высотой, интенсивностью освещения, ножками, возможностями беспроводной подзарядки смартфонов и так далее.

FOTO: Рекламное фото

Более подробный обзор тенденций дизайна 2018 года - в подготовленной INTRANTE галерее на портале интерьера и дизайна Homer.lv!

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