Только в апреле – горячие предложения в новых проектах!

Весна на рынке недвижимости – горячая пора, поэтому ведущий портал объявлений по недвижимости City24.lv в сотрудничестве с девелоперами и продавцами запускает кампанию «Горячие предложения»! Кампания пройдет с 1 по 30 апреля этого года. В это время всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с широким ассортиментом жилья в новостройках, оценив его как виртуально, так и лично, и выбрав свой новый дом!

Горячие предложения

Кампания «Горячие предложения» в новых проектах – это ежегодная традиция City24.lv, каждый раз вызывающая огромный интерес среди потенциальных покупателей. Кампания проходит дважды в год – весной и осенью, когда на рынке недвижимости наблюдается повышенная активность.

С вариантами жилья в новых проектах можно ознакомитьсяна домашней страницекампании, на которой наглядным образом представлены предложения всех участников. Часть «горячих предложений» весенней кампании можно оценить не только на фотографиях, но и посредством виртуальных туров 360°, позволяющих не только полноценно ознакомиться с любой недвижимостью, но и и принять решение о ее приобретении.

www.city24.lv/ru

Многие проекты, принимавшие участие в кампаниях предыдущих лет, уже реализованы, тем не менее предложение по-прежнему широкое и разнообразное, поскольку на место реализованных проектов приходят новые, а в некоторых начинается или продолжается строительство следующих очередей. Это означает, что в рамках кампании у каждого есть возможность не только найти жилье, отвечающее стилю жизни и возможностям, но и первыми узнать о проектах, которые еще только будут развивать. На страничке также предусмотрена возможность связатьсяс представителями SEB банка и записаться на консультацию по кредиту.

Сейчас подходящее время для принятия решения о приобретении недвижимости, поскольку весной во многих проектах проходят Дни открытых дверей. Это означает, что соискателям жилья предоставляется отличная возможность ознакомиться с проектами на месте, прогуляться по ним и получить ответы на все интересующие вопросы.

www.city24.lv/ru