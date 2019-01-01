У наемных работников в следующем году увеличатся минимальная зарплата и необлагаемый минимум

Одно из самых популярных предложений предстоящей в следующем году налоговой реформы - повышение минимальной зарплаты, что позволит работающим людям получать больше, чем сейчас. Но это не единственный способ, как налоговая реформа пополнит кошельки трудящихся. Положительное влияние на доходы людей будет иметь также повышение дифференцированного необлагаемого минимума в различных группах оплаты труда. Этим шагом правительство планирует реализовать идею об уменьшении социального неравенства.

Решение проблемы неравенства доходов работающих включено в разработанный правительством план действий, и уже изначально эта задача была одной из основных целей разработанной Министерством финансов стратегии налоговой реформы.

Расчеты показывают, что в результате реформы выиграют почти 99% наемных работников, кроме того, в денежном выражении на наибольшую выгоду могут рассчитывать именно получатели маленьких зарплат.

Минимальная зарплата составит 430 евро

Со следующего года минимальная зарплата будет повышена с 380 евро в месяц (до уплаты налогов) до 430 евро. Расчеты Минфина показывают, что повышение минимальной зарплаты в таком размере при одновременном значительном снижении налогов на рабочую силу не повредит внешней конкурентоспособности предприятий и не ухудшит финансовую ситуацию предприятий, что особенно актуально в тех регионах страны, где общий уровень оплаты труда ниже.

FOTO: Министерство финансов

Кроме того, уже в следующем году минимальная зарплата в Латвии будет выше, чем в Литве, где она сохранится на уровне 380 евро.

В результате реформы также приблизятся к уровню двух других стран Балтии общие затраты на рабочую силу в Латвии, что позволит ей сохранить свою конкурентоспособность.

Существенно увеличится необлагаемый минимум

Одновременно с ростом минимальной оплаты труда существенно повысится и не облагаемый подоходным налогом с населения (ПНН) дифференцированный минимум. В настоящее время он составляет от 60 евро до 115 евро в месяц, а со следующего года составит 0-200 евро и продолжит расти с каждым годом, например, в 2019 году он составит 0-230 евро, а в 2020 году - 0-250 евро.

Важно знать, что

к зарплатам в размере до 440 евро (до уплаты налогов) необлагаемый минимум каждый год будет применяться в полном объеме

, а именно, 200 евро в 2018 году, 230 евро - в 2019 году и 250 евро - в 2020 году.

Для доходов в размере от 440 евро до 1000 евро в месяц необлагаемый минимум будет постепенно снижаться, а к доходам свыше 1000 евро в месяц (до уплаты налогов) не будет применяться вообще.

С 2019 года, с ростом необлагаемого минимума, увеличится и лимит доходов, к которым он не будет применяться. Это означает, что с 2019 года необлагаемый минимум больше не будет применяться к зарплатам свыше 1100 евро в месяц, с 2020 года в полном объеме (250 евро) он будет применяться к зарплатам до 440 евро, а необлагаемый минимум доходов свыше 1200 евро в месяц (до уплаты налогов) составит 0 евро.

FOTO: Министерство финансов

Необлагаемый минимум будет применяться сразу

Существенные изменения предусмотрены также в процессе возврата переплаченного ПНН. До сих пор к зарплате человека, который получает, например, 430 евро, в момент ее выплаты применялся необлагаемый минимум в размере 60 евро. Для того чтобы в конце года вернуть остальные деньги, которые причисляются к переплате ПНН, нужно подавать декларацию о доходах.

В свою очередь налоговая реформа предусматривает, что со следующего года дифференцированный необлагаемый минимум будет применяться в полном объеме уже в момент выплаты зарплаты. Это особенно выгодно людям, получающим маленькие зарплаты - менее 500 евро в месяц.

Семья сребеноком дополнительно получит 112 евро

Налоговая реформа предусматривает, что в следующем году будет снижена и ставка ПНН. Это означает, что ставка налога, применяемого к доходам до 1667 евро в месяц, уменьшится с 23% до 20%, а в случаях, когда доход выше, к той части, которая превышает данную сумму, будет применяться нынешняя ставка в размере 23%.

В свою очередь к доходам свыше 4583 евро в месяц (55 000 евро в год) будет применяться ставка налога в размере 31,4%.

Положительные изменения в финансовой ситуации наемных работников произойдут также благодаря предусмотренным реформой льготам по ПНН за иждивенцев.

Льгота за одного иждивенца с нынешних 175 евро в месяц будет увеличена до 200 евро.

Ее размер будет расти и в последующие два года и составит в 2019 году 230 евро, а в 2020 году - 250 евро в месяц на одного иждивенца.

Для семьи, в которой растет один ребенок, а родители получают минимальную зарплату, это будет означать, что в следующем году ежемесячно она будет получать на 112 евро больше, чем в этом году, или в целом за год на 1344 евро больше.

Более подробная информация о налоговой реформе - на сайте Министерства финансов www.fm.gov.lv