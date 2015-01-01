В следующем году прирост благосостояния будет обеспечен увеличением акциза

С 1 января 2018 года вступят в силу изменения в налоговой системе, которые существенно уменьшат бремя налогов на рабочую силу, и в семейные кошельки будет поступать больше денег. Однако прирост благосостояния потребует бюджетных вложений в размере нескольких миллионов, что предусмотрено компенсировать увеличением акцизного налога на такие товары и услуги, как сигареты, алкоголь, горючее и азартные игры.

Чтобы обеспечить бюджетные поступления, направленные на рост благосостояния, в рамках налоговой реформы предусмотрено изменение ставок налога на азартные игры, повышение ставок акцизного налога на сигареты, алкоголь и горючее.

Больше денег в бюджет за счет азартных игр

Игорный бизнес уже давно считается значительным источником дополнительных налоговых поступлений. В2016 году публично обсуждался вопрос о том, что «иммунитет» отдельных крупных выигрышей от взимания налогов указывает на очевидные недостатки налоговой системы, которые должны быть исправлены.

Поэтому начиная с будущего года выигрыши от лотерей и азартных игр в размере более 3000 евро будут облагаться прогрессивной ставкой подоходного налога с населения (ПНН). По расчетам, таким образом бюджет получит несколько миллионов евро, например, по данным 2015 года, больших выигрышей, то есть превышающих 3000 евро, в Латвии было выплачено более чем на 14 млн евро.

Дополнительно к ранее упомянутым изменениям, с 1 января 2018 года предусмотрено повысить налог на игровые автоматы и игорные столы на 30%. Таким образом государственный бюджет уже в 2018 году получит дополнительно 8,25 млн евро, а в последующие годы – 9 млн евро.

Вырастет акциз на табак и алкоголь

Дополнительные бюджетные доходы планируется получить и за счет изменения налоговых ставок на алкогольные напитки и табачные изделия. В следующем году минимальная ставка акцизного налога на сигареты увеличится на10,3%, на вино – на 18%, на пиво – на 51%, что для поллитровой бутылки пива 5% составляет 0,06 евро. Если пиво изготовлено в малой пивоварне, ставка акцизного налога увеличится на 0,03 евро.

По прогнозам Министерства финансов, в результате более стремительного повышения ставок акцизного налога потребление алкоголя уменьшится, а прогнозируемые поступления от акцизного налога возрастут, и фискальное влияние будет положительным.

Повышение цен на бензин компенсируется другими преимуществами реформы

В рамках компенсирующих мероприятий планируется и повышение акциза на нефтепродукты. Акцизный налог на бензин в 2018 году вырастет на9,2%, на дизельное горючее – на 9,1%, на сжиженный нефтяной газ – на 18,4%. Министерство финансов отмечает, что прозвучавшие утверждения о том, что рост акцизного налога на горючее слишком быстрый, - это явное преувеличение.

Повышение акцизного налога на горючее нужно рассматривать в контексте с предусмотренными реформой налоговыми льготами. Например, цена горючего на 1000 км в реальности вырастет только примерно на четыре евро. Для средней латвийской семьи этот прирост будет в несколько раз компенсирован предусмотренными реформой налоговыми послаблениями, и преимущество для семейного кошелька будет намного больше.

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По расчетам Минфина, в результате изменения ставок акцизного налога в будущем году в государственный бюджет поступит дополнительно 60,8 млн евро.

Дополнительная информация о налоговой реформе – на сайте Министерства финансов www.fm.gov.lv