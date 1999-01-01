Как будет действовать обратный, или реверсивный порядок уплаты НДС

В 2018 году вступят в силу налоговые изменения, которые не только обеспечат дополнительные доходы домашним хозяйствам и льготы предприятиям, но и позволят более эффективно бороться с теневой экономикой. Одним из таких инструментов будет обратный, или реверсивный порядок уплаты НДС за отдельные продукты и услуги, который предпринимательские организации сочли эффективным средством против мошенничества с НДС.

Задача обратного, или реверсивного порядка уплаты НДС состоит в том, чтобы отдельные нечестные предприятия не могли причинить убытки государственному бюджету, намеренно уклоняясь от уплаты НДС.

«Разрыв в НДС» возникает из-за недобросовестных действий

Разницу между НДС, который должен взиматься, и его реальными поступлениями простым языком называют «разрывом НДС». Общий механизм взимания НДС в отдельных отраслях не в состоянии справиться с мошенниками, что приводит к существенным потерям для госбюджета. Такой обман возможен, потому что в сделках между зарегистрированными плательщиками НДС за уплату суммы НДС в государственный бюджет отвечает поставщик товара или услуги, а не получатель.

Это означает, что, оплачивая товар, покупатель платит НДС, а за то, окажутся ли эти деньги в бюджете государства, ответственность несет продавец. В сущности, уплата НДС в государственный бюджет зависит от честности предпринимателя, но известно, что в Латвии, как и в других странах, достаточно предпринимателей, которые во имя финансовой выгоды поступают недобросовестно и не платят НДС.

Обратный, или реверсивный порядок уплаты НДС - против мошенничества

Когда государство в какой-либо отрасли выявляет высокие риски мошенничества с НДС, оно праве защищать интересы бюджета страны и жителей, вводя особый порядок уплаты НДС, который называют обратным, или реверсивным порядком.

Общая схема уплаты НДС предусматривает, что продавец товаров выставляет счет с НДС, в свою очередь покупатель товаров этот НДС платит поставщику товаров, который далее вносит его в государственный бюджет.

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При обратном, или реверсивном порядке уплаты НДС поставщик товара выставляет счет без НДС, а покупатель сам рассчитывает НДС и вносит его в государственный бюджет или, в соответствии с законом о налоге на добавленную стоимость, вычитает как предналог. Таким образом, государство напрямую получает предусмотренную законом сумму НДС от сделки.

Сделки, для которых будет применяться обратный, или реверсивный порядок уплаты НДС, будут подчиняться более строгим правилам и подвергаться более строгому надзору со стороны государственных контролирующих учреждений.

Обратный НДС будет применяться в целом ряде отраслей

В рамках налоговой реформы обратный, или реверсивный порядок уплаты НДС со следующего года будет применяться в ряде отраслей - поставках строительных изделий, игровых приставок, металлоизделий и связанных с ним услуг, а также в поставках бытовой электроники и бытовой электротехники.

Отметим, что эти отрасли - не единственные, где применяется обратный, или реверсивный порядок уплаты НДС. С 1 июля 1999 года он применяется к поставкам лесоматериалов, с 1 октября 2011 года - к поставкам металлолома, с 1 января 2012 года - к строительным услугам, с 1 апреля 2016 года - к поставкам мобильных телефонов, ноутбуков, планшетных компьютеров и интегральных схем, с 1 июля 2016 года - к поставкам зерновых и технических культур, с 1 января 2017 года - к поставкам необработанных драгметаллов, сплавов драгметаллов и металлов с покрытием из драгметаллов.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола отмечает, что новый порядок уплаты не только будет способствовать более честным условиям конкуренции, но и существенно снизит возможности мошенничества с НДС. «С введением обратного, или реверсивного порядка уплаты НДС мы также избавимся от сравнительно долгого процесса возврата переплаты НДС и уменьшим бремя бюрократии», - подчеркивает министр.

Более подробная информация о налоговой реформе:

Сайт Министерства финансов

Сайт СГД