Платить налог за нераспределенную прибыль больше не нужно будет

В следующем году предстоит ряд связанных с налоговой реформой изменений, которые не только позволят работникам получать больше денег, но и облегчат условия для развития и повышения конкурентоспособности предприятий. Этому будет способствовать реформированная система подоходного налога с предприятий (ПНП), которая предусматривает, что в дальнейшем этот налог будет применяться к распределенной, а не полученной прибыли.

Эксперты из международных организаций уже ранее предлагали пересмотреть обширные налоговые льготы и освобождения от уплаты налогов, чтобы упростить налоговую систему. На основе этих дискуссий Министерство финансов разработало концептуально новую модель ПНП, а именно, уплата налога будет отложена до момента распределения прибыли, когда налог будет взиматься со ставкой 20%.

Будет легче привлечь инвестиции

Изменения в законе о ПНП предусматривают, что налогом не будет облагаться реинвестированная, то есть нераспределенная прибыль, а это означает существенные изменения условий для развития предприятий, укрепления их капитализации, а также привлечения инвестиций.

Освобождение реинвестированной прибыли предприятий от ПНП улучшит и доступность банковских кредитов, поскольку у предприятий исчезнет мотивация манипулировать с декларированием прибыли, чтобы избежать уплаты налогов, а также это укрепит базу собственного капитала предприятий. Для предприятий, работающих в легальном секторе экономике, значительно расширятся возможности привлекать дополнительный капитал для развития бизнеса.

Кроме того, в следующем году произойдет отказ от авансовых платежей ПНП, за исключением переходного периода с 1 января до 30 июня 2018 года, когда у налогоплательщика будет право подать одну декларацию ПНП и произвести авансовый платеж налога.

Платеж ПНП будет отложен до распределения прибыли

Новая модель ПНП не совместима с имеющимися налоговыми льготами и скидками, потому что налогом облагается только та часть прибыли, которая, по сути, уходит с предприятия, поэтому ее освобождение от ПНП безосновательно. Таким образом, в результате реформы почти все прежние налоговые льготы будут заменены одной, которая будет применяться во всех отраслях, - отложенным до момента распределения прибыли налоговым платежом.

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В то же время будут сохранены отдельные льготы по ПНП, особенно для инвестиций. Например, в переходный период будут сохранены льготы по ПНП за поддерживаемые инвестиции в инвестиционные проекты, которые Кабинет министров одобрил в период до 31 декабря 2017 года. Также льготы будут применяться за инвестиции в свободные порты и специальные экономические зоны. Эти льготы будут относиться только к той части рассчитанного ПНП, которая относится к рассчитанным дивидендам.

Более подробная информация о налоговой реформе - на сайте Министерства финансов www.fm.gov.lv