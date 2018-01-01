Поддержка фермеров сохраняется

В следующем году вступит в силу ряд налоговых изменений, самые существенные из которых относятся к налогу на прибыль предприятий (НПП) и подоходному налогу с населения (ПНН). Свою тревогу из-за предусмотренных изменений выражали в свое время работающие в сельском хозяйстве, однако в результате переговоров с Министерством финансов были достигнуты значительные улучшения, которые позволяют усовершенствовать налоговую систему, не уменьшая конкурентоспособность крестьян.

Латвийским фермерам каждый год приходится считаться не только с непредсказуемыми погодными условиями, из-за которых приходится терпеть непредвиденные убытки, но и с более низкими суммами поддержки ЕС в таких случаях. В таких условиях отрасль положительно оценивает то, что субсидии ЕС и другие платежи поддержки не облагаются НПП и ПНН.

Можно продавать землю, не платя ПНН

В дискуссиях о налоговой реформе активно участвовал Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, который в том числе добился, что до 2023 года будет продлена льгота, позволяющая при продаже сельскохозяйственной земли крестьянину не платить ПНН.

Важным моментом совет считает и сохранение действующей ставки ПНН (10%) и сохранение порядка ее расчета в сделках с арендой земли.

Неясность была и относительно того, относятся ли доход от аренды земли к ежегодным доходам, которые будут облагаться новой, прогрессивной ставкой ПНН.

Минфин поясняет, что прогрессивная ставка ПНН, которая будет введена в 2018 году, не будет применяться на доходы от аренды земли. В то же время, если поступления от аренды земли будут зарегистрированы как часть дохода от хозяйственной деятельности, они будут включены в общий доход в год таксации, к которому применяется прогрессивная ставка ПНН.

Для фермеров сохранены скидки

В ходе разработки налоговой реформы между Министерством финансов и фермерами прошли дискуссии о решении, наиболее выгодном для отрасли. Было учтено предложение Министерства земледелия и принят компромиссный вариант - скидка с НПП 50% для крестьян за полученные суммы поддержки на сельское хозяйство.

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Таким образом, в дальнейшем в законе о НПП будет предусмотрено, что скидки НПП для налогоплательщиков, ведущих сельскохозяйственную деятельность, применяются, уменьшая облагаемую НПП базу в отчетном году (в котором принято решение о предоставлении средств, независимо от года проводки в бухгалтерском учете и года фактического получения платежа) на 50% от суммы, которая получена как государственная поддержка сельскому хозяйству или поддержка ЕС сельскому хозяйству и развитию села.

Дополнительная информация о налоговой реформе – на сайте Министерства финансов www.fm.gov.lv