1% социальных взносов пойдет на здравоохранение

Несколько изменений в рамках предстоящей в 2018 году налоговой реформы коснутся абсолютно всех работников, при этом самые объемные из них связаны с введением прогрессивной ставки подоходного налога с населения (ПНН) и уплатой социальных взносов. Цель этих изменений - обеспечить реальную финансовую поддержку для такой проблематичной отрасли, как здравоохранение.

Обязательные взносы государственного социального страхования - установленный законом обязательный ежемесячный платеж на специальный бюджетный счет. Эти платежи обязательны и для работодателя, и для работника.

Социальные взносы важны для собственной безопасности

Обязательные социальные взносы нужно платить с полной зарплаты, то есть со всех рассчитанных доходов от оплачиваемого труда до максимума объекта обязательных социальных взносов, например, в 2018 году, как предполагается, это будут 55 000 евро. Если доходы от оплачиваемой работы за год превысят 55 000 евро, то с дохода нужно платить налог солидарности. Таким образом, начиная с 1 цента, который мы получаем в виде зарплаты, часть нужно вносить на свое социальное страхование, в том числе на страхование здоровья.

Лица, которые вносят обязательные социальные взносы, застрахованы для получения пенсий, на случай безработицы, получения родительских пособий, пособий по инвалидности, услуг здравоохранения, пособий по материнству и болезни, а также от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний. Таким образом, при наступлении страхового случая человек имеет право на получение услуг социального страхования - пенсии, пособия по безработице, пособия по болезни, пособия по материнству и т.д. Ясно одно - чем выше были доходы, с которых производились обязательные социальные взносы, тем больше объем предоставляемой услуги социального страхования.

Налоговая реформа предусматривает, что ставка обязательных социальных взносов будет повышена на один процентный пункт и эти доходы будут направлены на здравоохранение.

Это означает, что с 2018 года общая ставка обязательных взносов составит 35,09% вместо нынешних 34,09%. Из них 24,09% будет платить работодатель, а 11% - работник.

Что мы получим взамен взносов на здравоохранение?

Одно - это новые правила о выделении части социальных взносов на здравоохранение, другое - что плательщик взносов получит взамен? Ясный ответ на этот вопрос дает закон о финансировании здравоохранения, который гласит, что для получения полной корзины медицинских услуг, в которую входят оплачиваемые государством услуги, люди должны будут иметь обязательное государственное страхование здоровья.

По сути, государственное обязательное медицинское страхование будет у каждого человека, за которого вносятся или должны были вноситься обязательные социальные взносы на страхование здоровья. Кроме того, будут категории лиц, которые не платят обязательные социальные взносы, но у них будет право получать полную корзину медицинских услуг, например, пенсионеры, лица с I и II группами инвалидности, дети и др. Остальные лица, за которых не вносятся обязательные социальные взносы, но которые хотят получать полную корзину медицинских услуг, должны будут сами вносить медицинские страховые взносы, которые в следующем году составят 1% от минимальной заработной платы, через год - 3%, а к 2020 году - уже 5%.

Так как в следующем году минимальная зарплата увеличится до 430 евро, это означает, что взносы составят 4,30 евро в месяц, а через два года - 21,5 евро в месяц.

Гарантированный минимум услуг здравоохранения

В то же время следует помнить о том, что оплаченный государством минимум медицинской помощи смогут получить все жители независимо от размера внесенных социальных взносов. В этот минимум входят неотложная помощь, помощь при родах, услуги семейного врача и предусмотренные для лечения лекарства и медицинские устройства, которые компенсируются из государственного бюджета.

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Кроме того, минимум медицинской помощи предусматривает такие медицинские услуги, как лечение заболеваний с существенным влиянием на показатели общественного здоровья или представляющих опасность для здоровья общества, в том числе психических заболеваний и туберкулеза, а также необходимые для их лечения медикаменты.

Более подробная информация о налоговой реформе - на сайте Министерства финансов www.fm.gov.lv