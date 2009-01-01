Налоговая реформа против неплательщиков: госучреждения готовятся борьбе с теневой экономикой

В конце 2017 года начнут постепенно вступать в силу изменения, которые предусматривает объявленный Сеймом пакет законов о налоговой реформе – всего 12 изменений в законах, связанных с экономикой и финансами. Важно упомянуть, что в ходе реализации финансовой политики последующих лет планируется осуществить ряд мероприятий по борьбе с теневой экономикой, которая в Латвии является серьезной и давней проблемой.

Так называемая теневая экономика – это осуществляемая в стране хозяйственная деятельность, доходы от которой не учитываются в официальной статистике и не декларируются, тем самым происходит уклонение от честной уплаты налогов.

Такая «серая зона»наносит всеобъемлющий ущерб национальной экономике, который способствует неравной конкуренции и уродует рынок.

Преднамеренное уклонение от уплаты налогов уменьшает доходы госбюджета, что, в свою очередь, сокращает объем денег, находящихся в распоряжении государства,которые можно было бы потратить на поднятие общего благосостояния жителей и развитие страны–здравоохранение,образование,инфраструктуру и другие сферы.

Успешная коммуникация с налогоплательщиками является важной предпосылкой для понимания ими того, что платить налоги необходимо и уклонение от налогов заслуживает осуждения.Кроме того, одни только репрессивные меры – вовсе не лучший способ борьбы с теневой экономикой в стране.

Латвия – по-прежнему среди наиболее проблемных стран ЕС

Латвийская статистика отнюдь не радует. По данным Ф. Шнейдера, профессора Линцского университета им Иоганна Кеплера, доля теневой экономики в Латвии в 2016 году составляла22,9%от внутреннего валового продукта (ВВП).

Если ознакомиться поближе с информацией, обобщенной Министерством финансов(МФ), то становится ясно, что особенно актуальна проблема так называемой «дыры НДС».

«Дырой НДС» называют разницу между суммой фактически собранного НДС и суммой, которая должна была бы быть собрана со всех зарегистрированных в стране плательщиков НДС(предприятий, лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью),если бы НДС платился честно.

В Латвии в2009году показатель «дыры НДС» был самым высоким среди стран Балтии– 43%от потенциальной массы этого налога.Правда, с годами этот показатель снижался, но и в2015году был на уровне15,4%.

Что даст налоговая реформа?

Налоговая реформа МФ предусматривает ряд изменений в нынешней налоговой политике, однако одна из хороших новостей состоит в том, что изменения законов предусматривают конкретные шаги, эффективность которых в борьбе с теневой экономикой подтверждается опытом других стран ЕС.

Говоря о проводимой в нашей стране«борьбе века»с теневой экономикой, к которой в этом году готовятся учреждения, контролирующие уплату налогов, то несомненно стоит углубиться в детали.

По сути, главные запланированные мероприятия налоговой реформы, которые, начиная с конца этого года и со следующего года, будут включены в рабочие планы государственных учреждений,следует поделить на шесть групп.

Наиболее объемная из них включает в себя содействие уплате налогов, ограничение теневой экономики и поощрение честной конкуренции,а также уменьшение налогового бремени.

Планируется ввести так называемый«принцип одного окна»в государственных и муниципальных учреждениях, который бы значительно облегчил и ускорил оформление документов;усилить роль и полномочия Государственного контроля, чтобы обеспечить привлечение ответственных за нарушения лиц к установленной в нормативных актах ответственности.

Проблемным отраслям будет уделяться особое внимание

Во вторую группу мероприятий включены различные комплексные решения по уменьшению теневой экономики в отраслях ее наибольшего распространения. Этостроительство, торговля, сфера услуг, транспорт и другие.

Так, например, планируется пересмотреть распределение ответственности в строительстве;усовершенствовать учет в строительной отрасли;разработать стандартизованные условия строительных договоров, чтобы использовать их при заключении договоров о строительных работах в рамках публичных закупок и закрепить их на нормативном уровне.

В сфере услуг планируется ограничить незарегистрированную хозяйственную деятельность физических лиц по сдаче в аренду недвижимого имущества.

Необходимо способствовать быстрому и справедливому наказанию виновных

Одна из важнейших целей, намеченных в рамках налоговой реформы,–это качественное и быстрое расследование финансовых преступлений, а также обеспечение соответствующего наказания виновных.Планируется также повторно обсудить создание специального института медиации для решения налоговых споров.

В стратегию борьбы с теневой экономикой включены также такие широко обсуждавшиеся в публичном пространстве шаги, как введение уплаты реверсивного НДС.Реверсивный НДС как особый порядок уплаты НДС, который распространялся бы на лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью, помог бы бороться с упомянутой выше проблемой выманивания НДС, которое приводит к деградации отдельных отраслей и фактически грабит государственный бюджет.

Вдобавок к этому планируется улучшить работу контролирующих учреждений–таможни Службы государственных доходов(СГД)и Пограничной охраны,модернизируя используемые информационные технологии и развивая иными способами способность госучреждений бороться с неуплатой налогов.