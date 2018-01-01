Стало меньше тех, кто получает минимальную зарплату

С началом налоговой реформы в Латвии была повышена минимальная зарплата – с 380 до 430 евро, в результате у очень многих жителей страны в кошельках стало больше денег. В то же время новейшие данные показывают, что в 1-м квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 23,4% уменьшилось число тех, кто получает зарплату менее 430 евро, и стало больше тех, чья зарплата превышает минимальную. Это свидетельствует о положительном эффекте от таких проводимых в рамках реформы мероприятий, как сокращение объемов теневой экономики и улучшение администрирования налогов.

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Люди позволяют себе больше тратить

Рост зарплаты отразился также на показателях розничной торговли, в частности, люди позволяют себе тратить больше, способствуя тем самым развитию также и местной экономики. Так, в первом квартале этого года объемы розничной торговли выросли на 4,9% по сравнению с прошлым годом. В то же время в марте2018 года по сравнению с февралем общий оборот предприятий розничной торговли в фактических ценах, без учета сезонных факторов, увеличился на 15,7%*. Как считают эксперты, розничная торговля будет и впредь развиваться положительно, так как на нее будут влиять рост зарплаты и потребления.

Нужно отметить, что по даннымEurostatв марте этого года объемы розничной торговли в Латвии росли быстрее, чем в среднем по Европейскому Союзу.

Предприятия выходят из тени

Проведенные в рамках налоговой реформы мероприятия уменьшили долю теневой экономики, о чем свидетельствует рост поступлений от налогов на рабочую силу на 10,2%, или 99,2 млн. евро, а также увеличение поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) на 7,4% по сравнению с 1-м кварталом прошлого года. Это значит, что сокращается число работодателей, платящих зарплаты в конвертах, а также тех, кто старается различными методами выманить у государства НДС.

Напомним, что главные направления борьбы с теневой экономикой – это более широкое применение реверсного порядка уплаты НДС, снижение порога для плательщика НДС с 50 000 до 40 000 евро, а также снижение порога для сделок, подлежащих расшифровке в декларации НДС, с 1430 до 150 евро и другие мероприятия, касающиеся совершенствования администрирования налогов, например, введение единого счета и принципа накопления.

*Данные Центрального статистического управления