Налоговая реформа – поддержка семьям!

Создавая налоговую систему, государство думает о том, как сбалансировать выгоды таким образом, чтобы никто не остался ни с чем, однако его приоритетом являются семьи с детьми. Нужд много: у родителей разный уровень доходов, есть семьи с одним, двумя, тремя, четырьмя и более детьми, такие, где детей содержит только папа или только мама, где растет ребенок с особыми нуждами. Есть также приемные семьи и опекуны, и каждый ждет помощи от государства. Планируя изменения в налоговой системе, государство думает так же, как семья, планирующая свой бюджет: как бы ни хотелось, на все денег не хватит – нужно подумать, кому деньги нужны сразу, кому достанется меньше, чем хотелось бы, а какие желания нужно пока отложить.

Для семей с детьми установлен особо благоприятный режим: это значит, что работающие семьи с детьми получают налоговые льготы, а бездетные платят значительно большие налоги. К тому же, с 1 марта семьи, воспитывающие двух и более детей, получают прибавку к семейному пособию.

За каждого ребенка льгота по ПНН – 40 евро

Каждый работающий платит подоходный налог с населения (ПНН). В зависимости от уровня доходов в 2018 году применяется налоговая ставка 20%, 23% и 31,4%. Однако ПНН мы платим не со всей брутто-зарплаты, а только с ее части, так как, во-первых, из облагаемого доходом налога вычитается необлагаемый минимум и, во-вторых, применяются налоговые льготы за иждивенцев. В этом году налоговая льгота составляет 200 евро в месяц за каждого иждивенца, что в денежном выражении составляет выигрыш в 40 евро (200 евро в месяц x 20%). На практике это означает: если у Вас два ребенка, то на руки Вы получаете на 80 евро больше, чем работающий, у которого нет детей, так как ему не полагаются налоговые льготы.

40 евро – 2018 год (льгота по ПНН – 200 евро за каждого ребенка)

46 евро – 2019 год (льгота по ПНН – 230 евро за каждого ребенка)

50 евро – 2020 год (льгота по ПНН – 250 евро за каждого ребенка)

Чем больше детей, тем больше государственное пособие

До сих пор все семьи независимо от числа детей получали одинаковое семейное пособие, теперь же этот принцип изменен. С 1 марта 2018 в дополнение к государственному пособию назначаются доплаты: семьям с двумя детьми – 10 евро в месяц, с тремя детьми – 66 евро в месяц, а за каждого следующего ребенка – дополнительно 50 евро в месяц. Таким образом, у семей, в которых растут двое и более детей, пособия будут выше, чем у воспитывающих одного ребенка. С введением прогрессивности также в отношении пособий соблюдается принцип: тем, кому труднее или чьи доходы меньше, от государства полагается бóльшая поддержка, и наоборот.

Доплаты к государственному семейному пособию:

10 евро – в семье растут двое детей;

66 евро – в семье растут трое детей;

50 евро – доплата за каждого следующего ребенка, если в семье растут четверо и более детей.

Например, если в семье растут четверо детей, то доплата составляет 116 евро, если пятеро детей – 166 евро в месяц, и т.д.

40 евро – льгота по ПНН за неработающего супруга, воспитывающего ребенка

С 1 июля этого года вводится новая законодательная норма, которая предусматривает, что льготы за иждивенцев можно будет получать также за неработающего супруга, на иждивении которого находятся:

ребенок в возрасте до 3 лет;

трое и более детей в возрасте до 18 лет или до 24 лет, из которых по крайней мере один младше 7 лет, пока ребенок продолжает получать среднее, профессиональное, высшее или специальное образование;

пятеро детей в возрасте до 18 лет или до 24 лет, пока ребенок продолжает получать среднее, профессиональное, высшее или специальное образование.

В денежном выражении это означает, что в 2018 году в семейном кошельке будет на 40 евро больше, так как к работающим будет применяться дополнительная льгота по ПНН с суммы 200 евро в месяц.

За образование детей по интересам можно вернуть налоги

Родители должны обязательно помнить, что у них есть возможность включить в оправданные расходы также затраты на образование детей по интересам. Таким образом, в оправданные расходы вместе с чеками за медицинские и образовательные услуги, полученные членами семьи, можно включить также оплату кружков и спортивных секций, других внешкольных мероприятий. Важно, что в 2018 году лимит на оправданные расходы увеличен с 215 евро в год до 600 евро в год за каждого члена семьи, при условии, что оправданные расходы в сумме не превышают 50% от годового дохода, который облагается налогом. Следует напомнить, что в эти 600 евро включаются оправданные расходы на медицину, учебу и пожертвования.

Увеличена льгота по налогу на недвижимость

Для многодетных семей увеличена льгота по налогу на недвижимость. Она может составлять до 50%, но не более 500 евро. Ранее лимит составлял 427 евро.

Более честная и упорядоченная среда

Все упомянутые меры – это часть факторов, влияющих на количество денег в кошельках людей. Новая налоговая система и механизмы поддержки социально менее защищенных жителей работают в комплексе – это и налоговые льготы, и увеличенные пособия. Таким образом, государство уравновешивает нужды различных социальных групп, соблюдая принцип, согласно которому более обеспеченные платят больше.