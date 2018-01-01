Зарплаты продолжают расти – в этом году средняя зарплата достигнет 1000 евро

2018 год начался для жителей Латвии с приятных новостей – благодаря налоговой реформе и росту народного хозяйства в целом, уровень благосостояния продолжает повышаться. Люди становятся более свободными с финансовой точки зрения и в повседневной жизни могут позволить себе тратить больше. Так, брутто-зарплата (до уплаты налогов) в первом квартале выросла на 8,1% и достигла уже 822,16 евро. Нужно учитывать, что в общую статистику включены также данные о частично занятых, что снижает реальные показатели роста зарплаты. Нынешняя тенденция роста зарплат позволяет сделать вывод о том, что в этом году средняя брутто-зарплата достигнет уже 1000 евро.

Позитивную тенденцию демонстрируют и показатели занятости – работников ищут и принимают на работу все больше. Данные работодателей показывают, что в первом квартале этого года работающих стало на 2% больше. Значительно уменьшилось и число получающих маленькие зарплаты – в марте по сравнению с тем же месяцем предыдущего года почти на четверть (23,4%) уменьшилось число работающих, чья зарплата не превышает 430 евро в месяц, но резко увеличилось число работников в группах, получающих более высокую зарплату. Например, на 9,3% увеличилось число тех, кто получает зарплату от 430 до 800 евро, и на 8,7% – получающих зарплату от 800 до 1500 евро. Наиболее стремительно в процентном отношении (+22,4%) увеличилось число работников, чья месячная зарплата превышает 1500 евро.

Положительно, что сегодня предпринимателей больше беспокоит не необходимость платить более высокие зарплаты, а недостаток квалифицированных специалистов, которое могли бы увеличить оборот предприятия, найти ему новые рынки сбыта и привлечь новых клиентов. Таким образом, Латвия постепенно и неуклонно уходит от статуса страны с дешевой рабочей силой. Несомненно, это хорошая новость и для уехавших жителей, которые не утратили связи с Латвией и по-прежнему обдумывают возможность возвращения на родину в будущем.

Обычно одна из самых первых отраслей, где быстрее всего ощущается повышение уровня жизни, это торговля. У людей становится больше денег, и они начинают чаще делать покупки. Увеличиваются также суммы ежедневных покупок, так как люди могут позволить себе приобрести более дорогие товары, которые, возможно, присмотрели раньше, но просто не могли себе позволить купить.

Обычно торговля – одна из отраслей с наибольшим числом работающих: не даром она является лидером среди крупнейших плательщиков налогов на рабочую силу. Сегодня в торговле наметилась очень острая конкуренция в сфере привлечения работников. Пока нет никаких признаков того, что эта конкуренция может уменьшиться, совсем наоборот – в розничной торговле заявляют о себе все новые игроки, например, Pepco, IKEA, Lidl. Также на горизонте – открытие новых торговых центров, например,Akropole, и расширение уже существующих, например, Alfa.

Это, в свою очередь, означает хорошие новости для работающих в этой отрасли и потенциально ищущих в ней работу. Зарплаты продолжат расти как под влиянием налоговой реформы, так и из-за роста самой отрасли. Можно смело прогнозировать, что в ближайшей и среднесрочной перспективе борьба за привлечение лучших специалистов обязательно продолжит обостряться. Это значит, что предприятиям отрасли нужно будет и впредь активно думать о различных инновационных решениях, которые позволили бы повысить производительность труда и автоматизировать повторяющиеся действия. Число касс самообслуживания и торговля товарами в Интернете будут несомненно расти.

Прирост торговых площадей, появление в Латвии все новых брендов – в целом позитивная тенденция как для покупателей, так и для латвийской экономики в целом. Таким образом, это может уменьшить объем покупок, совершаемых латвийцами за рубежом (например, покупка мебели IKEA в Польше или Литве) и способствовать росту оборота у латвийских торговцев. А больший оборот позволит поддерживать предложение более низких цен и более широкий ассортимент товаров, а также повысит привлекательность местных торговцев для жителей.