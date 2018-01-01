Налоговая реформa и EDS повысили интерес жителей к возврату переплаченных налогов

Налоговая реформa вызвала дополнительные дискуссии о налоговых изменениях, повысив уровень информированности жителей о возможностях возврата переплаченных налогов. Данные о сборе и возврате переплаченных налогов также свидетельствуют о том, что люди стали более информированными в налоговых вопросах и намного активнее подают годовые декларации доходов, чтобы вернуть переплаченные налоги и повысить таким образом свои доходы. Так, например, за первые четыре месяца 2018 года подоходного налога с населения возвращено уже на сумму 74,31 млн. евро, что на 54,1%, или 26,10 млн. евро, больше, чем за тот же период прошлого года.

Это позволяет сделать вывод о том, что дифференцированный необлагаемый минимум, изменения в ставках подоходного налога с населения и другие изменения налоговой системы, реализованные в начале этого года, побудили как бухгалтеров, так и самих жителей больше интересоваться и пользоваться преимуществами новой налоговой системы.

Большую роль здесь играет также удобная в использовании система электронного декларирования (EDS), с помощью которой любой житель может очень легко заполнить и подать годовую декларацию доходов. Еще несколько лет назад, если Вы хотели выяснить информацию о своих налоговых платежах, например, сколько всего налогов было Вами уплачено и не образовалась ли задолженность, то самым надежным вариантом было отправиться самому в один из филиалов Службы государственных доходов (СГД). То же самое нужно было делать, если в СГД необходимо было подать какое-нибудь заявление или годовую декларацию.

Сегодня ситуация кардинально изменилась – все основные вопросы можно уладить с помощью EDS, не отходя от своего компьютера. Число пользователей EDS с каждым годом растет, хотя по-прежнему есть часть жителей, которые по различным причинам пока еще не попробовали ею воспользоваться и сами себе осложняют жизнь. Пользование EDS дает каждому возможность значительно сэкономить свое время, а также помогает стать более информированным в налоговых вопросах. Если Вы пользуетесь EDS, то это избавит Вас от неудобств или неловкости, так как Вам не придется обращаться за помощью к знакомому бухгалтеру или юристу, чтобы решить элементарные вопросы, связанные с Вашими налоговыми платежами и налоговыми льготами.

EDS – Ваш налоговый интернет-банк

По сути EDS – это Ваш налоговый интернет-банк. Аналогично тому, как сегодня все денежные вопросы люди решают, пользуясь для этого тем или иным интернет-банком, все вопросы, связанные с налогами, так же можно решить в EDS. Войдя в свой профиль, Вы можете увидеть здесь всю информацию, известную о Вас СГД в связи с уже осуществленными или планируемыми налоговыми платежами. СГД многое подсчитывает вместо людей, и иногда сделанные ранее расчеты необходимо просто подтвердить.

Каждый может стать пользователем EDS, воспользовавшись одним из способов аутентификации, предлагаемых на государственном порталеwww.latvija.lv: интернет-банк, электронная идентификационная карта (eID) или эПодпись. В момент регистрации Вы получаете право представлять себя как физическое лицо, а также как юридическое лицо, в котором, по данным СГД, Вы являетесь должностным или уполномоченным лицом. Если ни один из упомянутых трех способов аутентификации не подходит, СГД предоставит Вам отдельное имя пользователя и пароль для пользования EDS.

Своевременно получайте все полагающиеся Вам льготы

За всеми уплаченными налогами пользователи EDS могут следить в разделе «Отчеты». Еще одно преимущество пользователя EDS – это возможность управлять налоговой книжкой, которая сегодня доступна только в электронном формате. Регулярно обновляя информацию в своей налоговой книжке, Вы будете всегда своевременно получать полагающиеся Вам налоговые льготы.

Вы будете также информированы о прогнозируемом СГД необлагаемом минимуме, который появляется в разделе налоговой книжки «Прогнозируемый необлагаемый минимум». Если там появляется «0», то работодатель не будет применять прогнозируемый СГД необлагаемый минимум, а если появится другая сумма, то это и будет применяемый к Вам месячный необлагаемый минимум.

Жители могут получить бóльшую зарплату сразу

СГД на основании имеющейся в ее распоряжении информации два раза в год прогнозирует для каждого необлагаемый минимум. Это необходимо, так как с этого года введена прогрессивная ставка подоходного налога с населения (ПНН) и прогнозируемый СГД необлагаемый минимум. Таким образом, жители могут сразу получить бóльшую заработную плату, не дожидаясь подачи годовой декларации доходов, чтобы вернуть переплаченные налоги. Эти изменения, так же, как и в других странах мира, заставляет жителей более тщательно следить за своими финансами и их планированием. Это очень легко сделать, если Вы являетесь регулярным пользователем EDS.

В будущем – автоматический возврат налогов

Сейчас Министерство финансов вместе с СГД работает над новыми решениями, которые облегчили бы как администрирование налогов, так и возврат переплаченных налогов. Учитывая, что бóльшую часть возвращаемого подоходного налога с населения составляют именно оправданные расходы, одна из основных задач – найти наиболее подходящий способ, как обеспечить автоматический возврат переплаченного налога налогоплательщика.