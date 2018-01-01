Вкладывай, чтобы обогнать конкурентов!

В бизнесе ежедневно нужно думать о том, как обогнать конкурентов. Предпринимателям недостаточно продумывать свои действия на несколько шагов вперед – у них должна быть стратегия долгосрочного развития. Прежняя модель подоходного налога с предприятия (ПНП) предусматривала, что этим налогом облагается полученная прибыль. Новая налоговая реформа предусматривает, что ПНП облагаются израсходованные средства, которые не вкладываются в развитие предприятия. Не менее важное изменение – отмена авансовых платежей ПНП с 1 июня 2018 года, означающая, что в распоряжении предприятия остается значительно больше оборотных средств.
Подробнее о применении этого налога можно прочитать здесь.
Ощутимый эффект от новой налоговой реформы предприятия почувствуют во втором полугодии, когда в связи с отменой авансовых платежей на их счетах накопятся дополнительные средства. Однако планировать инвестиционную политику предприятия стоит уже сейчас – для повышения конкурентоспособности и доходов компании, а также роста экономики Латвии в будущем.
Для повышения производительности инвестиции в развитие предприятия можно разделить на три направления:
- инвестиции в новые технологии и оборудование;
- инвестиции в повышение квалификации работников;
- инвестиции в разработку стандартов качества для производства или услуг.
Инвестиции в технологии и оборудование
Все как будто просто – закупим новые станки и будем лучше других. Однако практики хорошо знают, что всегда нужно подсчитать, как скоро окупится вложение. Поэтому инвестировать стоит в то бизнес-направление, которое приносит предприятию значительный доход. Нужно сравнить доходы от разных продуктов или услуг, оценить, что пользуется бóльшим спросом на рынке, определить потенциального флагмана своего бизнеса. Необходимо подсчитать:
- На сколько уменьшится себестоимость производства/услуги, если будут осуществлены инвестиции в новое оборудование или технологию?
- На сколько увеличатся мощности производства/предоставления услуг? Это значит, что предприятие за более короткий период сможет произвести больше продукции или предоставить больше услуг.
- На сколько сократится объем бракованной продукции или число некачественных услуг?
Конечно, это очень упрощенный анализ, который дает общее представление о том, куда стоило бы инвестировать средства, а какое направление может подождать.
Повышение квалификации работников
Квалифицированные работники – это основа предприятия, без которой ни одно предприятие не сможет успешно функционировать. В этой ситуации у предприятия есть две возможности. Первая – привлечь молодые таланты, платя более высокие зарплаты. Вторая – осуществлять инвестиции, связанные с повышением квалификации работников. Например, это может быть создание специальной тестовой среды, в которой работники совершенствуют свои умения. Эта среда может быть как цифровой, так и состоять из оборудования, на котором обучаются работники, и предприниматели могут использовать тестовую среду, чтобы подготовить для своего предприятия высококвалифицированных работников. Это может быть также долгосрочное сотрудничество с учебными заведениями, чтобы подготовить молодых специалистов, которые в будущем станут работниками предприятия.
Инвестиции в разработку стандартов качества для производства
В странах, где традиционно развита культура производства, считается нормой, что надзор за производственным процессом осуществляет инженер по качеству, а на предприятии ясно определены стандарты и процедуры качества. Например, в Швеции инженеры специально учатся, чтобы получить сертификат управления качеством производства и позже стать квалифицированными специалистами, способными повысить эффективность процесса производства. Об этом необходимо думать также и в Латвии, однако бoльшую часть предприниматели могут сделать с помощью собственных ресурсов. Речь идет о трех направлениях, связанных с усовершенствованием качества:
- Описание и внедрение процесса стандарта качества. Ежедневный надзор за качеством.
- Анализ процесса производства: каков коэффициент брака, скорость производства, неэффективно использованное рабочее время и неэффективная загрузка оборудования.
- Оценка того, что необходимо улучшить, чтобы сэкономить время и деньги. Точный расчет, за какое время мы вернем деньги, вложенные в то или иное направление.
Хорошая новость для предпринимателей: им не нужно будет дважды платить налог с распределенной прибыли. До сих пор, чтобы физические лица могли получить дивиденды, нужно было заплатить два налога – сначала ПНП 15% при распределении прибыли, а затем ПНН 10% при получении дивидендов, впредь же этот подоходный налог будет взиматься только на уровне предприятий, которые будут платить ПНП 20%. С дивидендов, выплаченных физическим лицам, прежний ПНН в размере 10% больше платить не нужно.