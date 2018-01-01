Вкладывай, чтобы обогнать конкурентов!

В бизнесе ежедневно нужно думать о том, как обогнать конкурентов. Предпринимателям недостаточно продумывать свои действия на несколько шагов вперед – у них должна быть стратегия долгосрочного развития. Прежняя модель подоходного налога с предприятия (ПНП) предусматривала, что этим налогом облагается полученная прибыль. Новая налоговая реформа предусматривает, что ПНП облагаются израсходованные средства, которые не вкладываются в развитие предприятия. Не менее важное изменение – отмена авансовых платежей ПНП с 1 июня 2018 года, означающая, что в распоряжении предприятия остается значительно больше оборотных средств.

Подробнее о применении этого налога можно прочитать здесь.

Ощутимый эффект от новой налоговой реформы предприятия почувствуют во втором полугодии, когда в связи с отменой авансовых платежей на их счетах накопятся дополнительные средства. Однако планировать инвестиционную политику предприятия стоит уже сейчас – для повышения конкурентоспособности и доходов компании, а также роста экономики Латвии в будущем.

Для повышения производительности инвестиции в развитие предприятия можно разделить на три направления:

инвестиции в новые технологии и оборудование;

инвестиции в повышение квалификации работников;

инвестиции в разработку стандартов качества для производства или услуг.

Инвестиции в технологии и оборудование

Все как будто просто – закупим новые станки и будем лучше других. Однако практики хорошо знают, что всегда нужно подсчитать, как скоро окупится вложение. Поэтому инвестировать стоит в то бизнес-направление, которое приносит предприятию значительный доход. Нужно сравнить доходы от разных продуктов или услуг, оценить, что пользуется бóльшим спросом на рынке, определить потенциального флагмана своего бизнеса. Необходимо подсчитать:

На сколько уменьшится себестоимость производства/услуги, если будут осуществлены инвестиции в новое оборудование или технологию?

На сколько увеличатся мощности производства/предоставления услуг? Это значит, что предприятие за более короткий период сможет произвести больше продукции или предоставить больше услуг.

На сколько сократится объем бракованной продукции или число некачественных услуг?

Конечно, это очень упрощенный анализ, который дает общее представление о том, куда стоило бы инвестировать средства, а какое направление может подождать.

Повышение квалификации работников

Квалифицированные работники – это основа предприятия, без которой ни одно предприятие не сможет успешно функционировать. В этой ситуации у предприятия есть две возможности. Первая – привлечь молодые таланты, платя более высокие зарплаты. Вторая – осуществлять инвестиции, связанные с повышением квалификации работников. Например, это может быть создание специальной тестовой среды, в которой работники совершенствуют свои умения. Эта среда может быть как цифровой, так и состоять из оборудования, на котором обучаются работники, и предприниматели могут использовать тестовую среду, чтобы подготовить для своего предприятия высококвалифицированных работников. Это может быть также долгосрочное сотрудничество с учебными заведениями, чтобы подготовить молодых специалистов, которые в будущем станут работниками предприятия.

Инвестиции в разработку стандартов качества для производства

В странах, где традиционно развита культура производства, считается нормой, что надзор за производственным процессом осуществляет инженер по качеству, а на предприятии ясно определены стандарты и процедуры качества. Например, в Швеции инженеры специально учатся, чтобы получить сертификат управления качеством производства и позже стать квалифицированными специалистами, способными повысить эффективность процесса производства. Об этом необходимо думать также и в Латвии, однако бoльшую часть предприниматели могут сделать с помощью собственных ресурсов. Речь идет о трех направлениях, связанных с усовершенствованием качества:

Описание и внедрение процесса стандарта качества. Ежедневный надзор за качеством.

Анализ процесса производства: каков коэффициент брака, скорость производства, неэффективно использованное рабочее время и неэффективная загрузка оборудования.

Оценка того, что необходимо улучшить, чтобы сэкономить время и деньги. Точный расчет, за какое время мы вернем деньги, вложенные в то или иное направление.

Хорошая новость для предпринимателей: им не нужно будет дважды платить налог с распределенной прибыли. До сих пор, чтобы физические лица могли получить дивиденды, нужно было заплатить два налога – сначала ПНП 15% при распределении прибыли, а затем ПНН 10% при получении дивидендов, впредь же этот подоходный налог будет взиматься только на уровне предприятий, которые будут платить ПНП 20%. С дивидендов, выплаченных физическим лицам, прежний ПНН в размере 10% больше платить не нужно.