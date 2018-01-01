Жители тратят и копят все больше

Данные о развитии экономики за первые месяцы этого года свидетельствуют о том, что в распоряжении домашних хозяйств стало больше свободных средств. На это указывают как выросшие макроэкономические показатели и рост нетто-зарплаты, так и банковские вклады. Нужно отметить, что в начале года вступила в силу новая налоговая реформа, одной из целей которой является повышение уровня доходов у получающих маленькие зарплаты.

В частном секторе зарплаты увеличились на 10%

Важно, что в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более стремительный рост зарплат наблюдался именно в частном секторе. В первом квартале 2018 года средняя нетто-зарплата, рассчитанная с учетом применяемых по месту работы трудовых налогов, составляла 713 евро. За год она выросла на 10,2 %, продемонстрировав более стремительный прирост (на 1,6 процентных пункта), чем зарплата до уплаты трудовых налогов. Это говорит о том, что прирост зарплаты, выплачиваемой «на руки», был хоть и немного, но более стремительный, чем «на бумаге».

«В начале этого года изменения в размере средней зарплаты были вызваны повышением минимальной зарплаты с 380 до 430 евро, или на 13,2 %, введением прогрессивного подоходного налога, а также изменениями размера дифференцированного необлагаемого минимума», – отмечает заместитель государственного секретаря Министерства финансов по налоговым вопросам Илмар Шнюцинс.

Нужно подчеркнуть, что повышение минимальной зарплаты и изменения в налоговой политике привели к ситуации, когда число наемных работников в перерасчете на полную ставку увеличилось на 1,4 %, или на 9,9 тысяч, что фактически свидетельствует о том, что работодателям стало невыгодно платить зарплату в конверте или не указывать реальную нагрузку работников.

Люди позволяют себе тратить больше

Если посмотреть на показатели розничной торговли, то мы видим, что объем ее увеличился на 3,1%. Кроме того, ожидается, что в последующие месяцы розничная торговля могла бы расти немного более стремительно, так как наряду с ростом зарплат повышению покупательной способности населения способствует также весьма умеренный уровень инфляции и осуществленное в начале года сокращение налогов, которыми облагается заработная плата.

В этом случае важно отметить, что увеличению оборота розничной торговли способствовал именно рост зарплаты, так как потребительские цены выросли меньше, чем зарплата.

Как отмечает старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце, в секторе непродовольственных товаров по-прежнему неплохой прирост демонстрировала торговля принадлежностями для домашнего хозяйства, в частности, торговля металлоизделиями, красками и стеклом, что свидетельствует о том, что жители продолжают благоустраивать свои жилища. «Хотя в апреле рост объемов продаж немного замедлился, в последующие месяцы он, скорее всего, вновь ускорится. Как показывают результаты опросов, в мае улучшилось настроение как у розничных торговцев, так и у жителей, что вместе с ростом заработной платы (увеличение минимальной зарплаты, снижение налогов на рабочую силу и др.) будут способствовать спросу на различные товары и, соответственно, росту оборота в магазинах», – подчеркивает А. Буцениеце.

Объем вкладов домашних хозяйств в банках увеличился почти на 8%

Рост заработной платы способствовал также продолжению стремительного роста накоплений домашних хозяйств (+ 7,8%), что немного превышает средний темп прироста накоплений за последний год или последние три года.

«Эти данные показывают, что растет число семей, которые могут также откладывать и копить деньги, что очень важно при долгосрочном планировании семейного бюджета. При сохранении темпов экономического роста, а также со вступлением в силу налоговой реформы в полном объеме, число домохозяйств, которые смогут позволить себе откладывать средства, обязательно увеличится», – признает И. Шнюцинс.