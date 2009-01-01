Эксперты: проводимаяналоговая реформа– хороший пример для проведения других реформв Латвии

В Латвии в первом квартале этого года отмечалось самое стремительное развитие экономики среди стран Балтии, и, по прогнозам специалистов, в этом году народное хозяйство Латвии будет расти самыми стремительными темпами во всей Европе. Уровень средней брутто-зарплаты повысился и достиг почти 1000 евро, безработица в мае сократилась до 6,4%,растет число работающих легально, а также налоговые поступления. Если такие показатели роста сохранятся и в последующие годы, то уровень жизни жителей Латвии все больше будет приближаться к среднему по Европейскому Союзу.

Если в начале года еще нередко звучали настороженные вопросы и сомнения вналоговой реформе и ее потенциальном влиянии на общее развитие экономики, то сейчас ситуация радикально изменилась – в адрес Латвии все чаще раздаются слова признательности и похвалы за способность реализовать такую реформу. Сделан важный шаг в направлении уменьшения неравенства доходов – достигнут более стремительный рост доходов именно у тех, кто получает маленькие зарплаты. Наряду с ростом зарплат в целом сокращаются также безработица и теневая экономика. В частности, число работающих в Латвии в этом году выше, чем в 2009 году.

ВВПЛатвии в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 4,2%. Таким образом, в этом годуЛатвия обогнала как северных,так и южных соседей: в Литвеи Эстонии экономика выросла только на 3,6%.Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) прогнозирует, что Латвиясохранит статус передовика в течение всего года – нынче ВВП Латвии увеличится не менее чем на 4,1%, в следующем году– на 3,6%. Эстонии OECD в этом году прогнозирует экономический рост на3,7%, который в будущем году замедлится до 3,2%, аЛитве в этом году прогнозируется рост ВВП на 3,3%, в следующем году –на 2,9%.В целом же для экономики Еврозоны прогнозируется рост ВВПна 2,2%, а в будущем году –на 2,1%.

Эксперты в области экономики, в том числе специалисты Банка Латвии и Совета иностранных инвесторов (СИИ),неоднократно указывали, что без реформ сохранить рост в долгосрочной перспективе будет невозможно. В то же время реализуемая налоговая реформа– хороший пример, какЛатвияможет реализовать также и другие реформы, например, в сфере высшего образования, борьбы с экономическими преступлениями и развития экономики, считают в СИИ.

Как подчеркивают эксперты СИИ, Латвии удалось осуществить фундаментальную перестройку налоговой системы и это укрепит конкурентоспособность ее экономики в отдаленной перспективе. Однако успех будут зависеть от того, насколько быстро и успешно будут устранены обнаруженные недочеты. Хотя сделан шаг в правильном направлении, вопрос о налоговой нагрузке на рабочую силу по-прежнему требует дальнейшего решения. Успешное продолжение налоговой реформы укрепит также поддержку последующим реформам в сфере государственного управления.

Предприниматели и инвесторы также положительно оценивают последние достижения в сфере ограничения теневой экономики – еедолю удалось значительно уменьшить. Это важно как для обеспечения честной конкуренции, так и для дальнейшего успешного развития теневой экономики и увеличения бюджетных поступлений.

Также, по мнению инвесторов, в последние годы удалось достичь положительных изменений в ежедневной работе Службы государственных доходов и ее отношении к клиентам. По их мнению, необходимо продолжать начатую проактивную политику, создавая благоприятную предпринимательскую среду. Одно из главных направлений развития, в котором следует двигаться Латвии, – это более активное использование электронной среды и услуг, так как это не только помогло бы ограничить теневую экономику, но и повысило бы эффективность госучреждений.