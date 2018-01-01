Применение новогорегулирования подоходного налога с предприятийиподоходного налога с населения к дивидендам

1 января 2018 года вступил в силу новый закон о подоходном налоге с предприятий, в котором меняется общая концепция применения подоходного налога с предприятий. Соответственно был изменен и порядок обложения дивидендов подоходным налогом с населения,учитывая, что подоходный налог с населенияи подоходный налог с предприятий образуют единую схему.

Прежний порядок предусматривал, что сначала подоходным налогом с предприятий, применяя ставку 15%, облагалась прибыль плательщикаподоходного налога с предприятий (например, общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества). После этого подоходным налогом с населения, применяя ставку 10%, облагались дивиденды, выплаченные владельцу предприятия.

Новые вызовы, новые возможности

Новая система обложения подоходным налогом, которая вступила в силу с 1 января 2018 года, действует иначе. Подоходным налогом с предприятий облагается только распределяемая прибыль –дивиденды (в том числе приравненные к дивидендам издержки и условные дивиденды, которые определены в законе о подоходном налоге с предприятий). Если же распределяемая прибыль на уровне плательщика подоходного налога с предприятий обложена подоходным налогом с предприятий, то во второй раз – на уровне владельца предприятия (например, акционера или участника общества капитала) подоходным налогом с населения она уже не облагается.

Цель введения нового регулирования – способствовать развитию предпринимательской деятельности, так как освобождение прибыли от подоходного налога с предприятий дает возможность направить больше средств на развитие предприятий и дополнительные инвестиции в предприятие.

Ограниченная по сроку возможность изымать прибыль со ставкой10%

Однако необходимо напомнить, что в отношении дивидендов, выплачиваемых с прибыли, которая образовалась до 31 декабря 2017 года и была обложенаподоходным налогом с предприятийсогласно «старому» закону «Оподоходном налоге с предприятий» (действовал до 31 декабря 2017 года),применяется другое регулированиеподоходного налога с населения.

Для обложения упомянутых дивидендов подоходным налогом с населенияв законе «Оподоходном налоге с населения» предусмотрен 2-летний переходный период.Это значит, что два года – в 2018 и 2019 годах–такие дивиденды будут облагаться подоходным налогом с населения по ставке 10%.

С 2020 года дивиденды, выплаченные с прибыли, которая образовалась до 31 декабря 2017 года,будут облагаться подоходным налогом с населения в общем порядке, как доходы с капитала, т.е. применяя ставку налога 20%.

Нужно помнить, что в общем случае, за исключением вышеупомянутого переходного условия, с 2018 года доход с капитала, в том числе прирост капитала, облагается 20% подоходным налогом с населения или новым налогом с предприятия.

Также владельцам предприятий следует помнить о том, что прибыль, которая образовалась до 31 декабря 2017 года и не разделена, для расчета налогов будет сразу уменьшена, если предприятие в последующие годы будет накапливать убытки или выдавать займы связанному с ним лицу.