Узнай, как делается пиво Staburags Īpašais

Пивоварня Lāčplēsis предлагает новое пиво высочайшего качества – Staburags Īpašais. Нам представилась возможность познакомиться с производством этого особенного пива в Лиепае. Экскурсию для нас провел мастер-пивовар Улдис Версис.

Всем известно, что главные компоненты пива – это хмель, ячменный солод, дрожжи и вода. Улдис Версис сразу же добавляет, что на пивоварне очень тщательно подходят к выбору сырья, чтобы оно соответствовало требованиям к высшей категории. Никакой торг с поставщиками здесь не уместен: любой компромисс в ущерб качеству повлияет на вкус пива.

Мастер-пивовар с гордостью демонстрирует нам хмель. Для изготовления Staburags Īpašais используется исключительно хмель, выращенный в биологических хозяйствах, – это удостоверено сертификатом, выданным надзорным институтом производителю хмеля. У. Версис отмечает, что в разных категориях пищевых продуктов становятся популярными биологические, поэтому и было решено порадовать любителей пива. Столь же ценны и другие компоненты изделия – ячменный солод и дрожжи, выбранные в соответствии с сортом пива.

Ячмень – главный компонент в производстве пива, так как он необходим для производства солода. Хмель придает пиву аромат и горечь, а жизнь пива содержится в дрожжах, так как благодаря им происходит процесс ферментации, или брожения, в результате которого созревает пиво. Для пива типа лагер используются дрожжи низового брожения.

Рецепт пива, как и всегда, держится в тайне, однако известно, что над его разработкой трудилась целая команда. Все составные части пива смешиваются в большой емкости, где и идет брожение при температуре 12 градусов. Потом пиво созревает при 0-4 градусах. Из-за такой прохлады оно получается игристым. После брожения формируется специфический вкус и аромат пива, оно становится прозрачным. Проходит определенное время, пока пиво достигнет того уровня качества, когда его можно будет разливать в бутылки и отправлять по магазинам.

Новый сорт пива выпускается в стеклянных бутылках и жестяных банках. Он стал дополнением к существующему ассортименту сортов ­ – Staburags Gaišais, Staburags Tumšais и Staburags Baltais alus.

Мы осмотрели производственный цех – пора и приступить к дегустации. Мастер еще рассказывает нам о свойствах нового пива. Светлые сорта типа лагер – легкие, прозрачные и игристые. Пиво Staburags Īpašais обладает умеренно сладковатым хлебным ароматом и приятным солодовым вкусом. Оно может гордиться своим золотистым оттенком и приятной свежестью.

Впечатлениями от экскурсии поделилась Айя Озола.