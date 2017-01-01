Светлого, темного, белого или из биологического хмеля?

У каждого мастера наверняка есть свой сорт пива, который удается ему лучше всего и выше всего ценится покупателями. В серии Staburags мастера создали несколько сортов, соответствующих людям с разными вкусами и ощущениями.

Как объясняет Улдис Версис, мастер из пивоварни Lāčplēsis, в самом классическом варианте пиво делится на светлое и темное в зависимости от способа подготовки ячменя. Чем дольше время сушки зерна и чем выше температура, тем более темным и сладким будет солод из него. Мастер считает, что пивоварня Lāčplēsis является одной из первых в Латвии, последовавших общемировым тенденциям в отрасли пивоварения и начавших варить популярное в Латвии светлое пиво из хмеля, выращенного в биологических хозяйствах.

Новинка – Staburags Īpašais из биологического хмеля

Staburags Īpašais – это светлое пиво, на 100 % сваренное из биологического хмеля. Оно гордится своим золотистым оттенком и приятной свежестью. Обладает умеренно сладковатым хлебным ароматом, дополненным приятным вкусом солода. Подходит для тех, у кого непереносимость глютена.

Самое популярное – Staburags Gaišais

Как в Латвии, так и во всем мире наиболее популярно светлое пиво. В Латвии светлые сорта составляют около 90 % от всего проданного пива. Staburags Gaišais – нефильтрованное светлое пиво, сваренное по традиционным латышским рецептам с особой тщательностью, из сырья высшего качества. Оно сверкает оттенками красного золота, вкус его – слегка горьковатый, со сладковатыми нюансами благородного мюнхенского солода.

С самым насыщенным вкусом – Staburags Tumšais

У темного пива вкус значительно интенсивнее. Staburags Tumšais – сваренное по традиционным латышским рецептам темное пиво, приготовленное особо тщательно из сырья высшего сорта. Оно переливается глубокими черными оттенками, в его аромате ощущаются выраженные нотки жженого солода, а вкус у него – сладковато-густой, дополненный горечью обжаренного солода.

Гордость – Staburags Baltais alus

В последнее время набирают популярность пивные напитки. Например, Lāčplēsis производит Staburags Baltais alus. Мастер Улдис Версис рассказывает, что это гордость пивоварни: в прошлом году Staburags Baltais alus получил престижную серебряную награду на международном конкурсе Baltic Beer Star Award 2017. Для пивоварни Lāčplēsis это тем более высокая оценка, что производство нового пива Staburags начато всего год назад – в марте 2017-го.

Staburags Baltais alus делается из традиционного светлого пива, с особой тщательностью, используется лишь сырье высшего качества. Оно переливается дымчато-золотистыми оттенками, в его аромате ощущаются зазывные нюансы персика и цитрусовых. Фруктовую сладость в нежном вкусе уравновешивает легкая горечь. В итоге ­– неподдельное прохладительное наслаждение.

Прохладительное – Staburags bezalkoholiskais

Чтобы вкус пива Staburags был доступен всем и всегда, пивовары Lāčplēsis создали безалкогольный вариант – Staburags bezalkoholiskais.

Мастера-пивовары утверждают, что оно сверкает золотистыми тонами, а в его вкусе ощущаются нотки обжаренного солода, дополненные пикантным цветочным ароматом. Светлое безалкогольное пиво обладает незабываемым нежным вкусом, уравновешенным горьковатым послевкусием.

Изготовление пива Staburags основывается на старинных ремесленных традициях, начало которым положили одни из первых мастеров пивоварни Lāčplēsis – отец и сын, пивовары по зову души. Название Staburags символическое – в честь этих первых мастеров Lāčplēsis, живших в конце 50-х и начале 60-х на берегах Даугавы, недалеко от скалы Стабурагс.