Пять вопросов мастеру-пивовару о новом пиве Staburags Īpašais

Улдис Версис – мастер пивоварни Lāčplēsis. Изо дня в день его труд связан с руководством пивоварней и совершенствованием своего мастерства. Возможно, именно азарт, направленный на то, чтобы создать превосходное пиво, помог появившемуся год назад пиву Staburags за столь короткое время стать новой «историей успеха» пивоварни.

На полках магазинов только что появилось новое пиво Staburags Īpašais («Стабурагс Особое»). Почему оно так называется?

Это действительно очень особое пиво среди наших сортов Staburags, так как на 100 % изготовлено из хмеля, выращенного в биологических хозяйствах. Всего несколько латвийских пивоваров используют в производстве биохмель. Правда, хотелось бы подчеркнуть, что пиво является особенным именно по своему вкусу, достичь который помогает выбор хмеля. Это пиво подойдет всем ценителям качественного пива, любящим светлые сорта типа лагер.

Как вы сами, будучи пивоваром, охарактеризовали бы вкус этого пива?

Каждый попробовавший это пиво поймет, что оно может гордиться своим золотистым оттенком и приятной свежестью. Оно обладает умеренно сладковатым хлебным ароматом, дополненным приятным солодовым вкусом.

Что означает «биологический хмель»?

По сути, хмель растет, как и сто лет назад, когда не были доступны различные средства для обработки почвы. Поэтому такой хмель невозможно вырастить в огромном количестве, ведь его рост не стимулируют искусственно. Крестьяне очень тщательно относятся к этой работе. Наши мастера побывали в хозяйстве, где выращивают хмель, чтобы полностью убедиться: он соответствует наивысшим критериям качества. Тот факт, что хмель выращен в экологическом хозяйстве, засвидетельствован еще и сертификатом, выданным институтом, ведущим надзор за биологическими хозяйствами.

Как бы вы охарактеризовали любителей этого пива?

Общая черта любителей этого пива – они ценят качественное пиво с изысканным вкусом, изготовленное из высококачественного сырья. Пол, возраст и местожительство не имеют значения, важно лишь желание наслаждаться пивом превосходного качества. По сути биохмель – это не означает, что пиво предназначено лишь для тех, кто предпочитает продукты из биологических хозяйств. Скорее, это еще одна дополнительная ценность, указывающая на высокое качество этого пива – оно такое у всех наших изделий.

На бутылке написано «без глютена». Что это означает?

Хотелось бы подчеркнуть, что это не нишевый продукт. Скорее, мы скомбинировали сырье таким образом, чтобы это пиво могли пить все, в том числе и люди, страдающие непереносимостью глютена, которые не могут пить пиво с другим составом. Благодаря особой технологии приготовления, наше пиво не содержит глютена, присутствующего в зерне.

Интервью у пивовара Улдиса Версиса взяла Айя Озола.