Hygen с помощью ALTUM и Citadele поможет заправлять автомобили природным газом дома

Латвийское предприятие Hygen с помощью гарантии ALTUM и кредитной линии банка Citadele в этом году начнет производить инновационное оборудование для заправки автомобилей природным газом в домашних условиях.

Компания Hygen, работающая в сфере альтернативной энергии, разработала инновационное устройство, позволяющее подключаться к домашнему газопроводу и заправлять автомобили значительно более дешевым топливом – природным газом. Весь процесс заправки занимает около трех минут. Разработанное инженерами Hygen оборудование будет производиться в Латвии, но, учитывая специфику рынка сбыта, продавать его компания на начальном этапе планирует в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Америке.

Член правления банка Citadele Санта Пургайле рассказывает, что сотрудничество компании Hygen с банком Citadele началось тогда, когда предприятию были необходимы оборотные средства для запуска реального производства. Предприятие постоянно развивалось, вкладывая средства в разработку продукта и поиск рынков сбыта. За несколько лет этот проект из идеи одного человека и фазы стартапа вырос до международного и амбициозного проекта в сфере альтернативной энергии и транспорта. «Это пример того, как при грамотном использовании бизнес-инкубаторов, механизмов государственной поддержки, венчурного капитала, банковского финансирования и возможностей международных конкурсов инновационную идею можно довести до реального производства», - говорит Санта Пургайле.

«Мы призываем предпринимателей использовать для развития своего бизнеса гарантии ALTUM, открывающие более широкие возможности для получения кредитных средств. Такого рода финансирование вместе с ALTUM мы выдаем часто. На практике мы видим, что этот инструмент государственной поддержки позволяет предприятиям получить банковское софинансирование и в случае отсутствия у предприятия достаточного или соответствующего обеспечения для получения кредитных средств. Гарантия ALTUM вместе с банковским финансированием является решением в таких ситуациях», - рассказывает Санта Пургайле.

Роберт Стродс, руководитель и соучредитель компании Hygen: «Сейчас мы работаем над реализацией трех пилотных проектов в сотрудничестве с немецким автостроительным концерном Volkswagen Group и другими крупными американскими и европейскими компаниями по производству природного газа. Приступить к производству оборудования планируем во второй половине года. Для разработки прототипа мы привлекли венчурный капитал и средства из фондов Европейского Союза. После завершения фазы разработки продукта нам нужно было найти недостающее финансирование для запуска производства. Благодаря предоставленному банком Citadele кредиту в размере 100 тысяч евро под гарантии ALTUM, мы подошли к последнему этапу развития продукта – оборудование уже сертифицировано к Европе и мы можем приступить к производству».

Прямыми клиентами компании Hygen станут газовые компании, для которых одна единица такого оборудования будет стоить примерно 3500 евро. Домохозяйства после установки оборудования будут платить за потребленный природный газ согласно тарифам газовой компании. Предполагается, что при использовании оборудования для газовой заправки в домашних условиях топливо водителям обойдется в среднем на 45% дешевле, чем на заправочных станциях.

Как получить кредитную линию?

В банке Citadele можно получить кредитную линию на развитие предприятия и оборотные средства на сумму от нескольких тысяч до нескольких миллионов евро.

Кредитная линия может быть использована для пополнения оборотных средств.

В качестве обеспечения кредита может быть использовано недвижимое имущество, активыпредприятия, на которые зарегистрирован коммерческий залог, поручительства других предприятий или частных лиц, а также гарантия ALTUM.

Банк Citadele предоставляет консультации о возможностях получения гарантии ALTUM и подготовке всех необходимых для этого документах.

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