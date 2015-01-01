Arco Color Latvija с помощью Citadele построила производство с нанотехнологиями

Предприятие по порошковой покраске Arco Color Latvija построило в Саласпилсе просторное производственное здание площадью 1300 кв. м. Для реализации проекта предприятие привлекло финансирование банка Citadele, а также инвестиции местных и зарубежных предпринимателей на общую сумму 1,7 млн. евро.

«Для создания и развития производственного предприятия лучше всего подходит предоставляемое банком инвестиционное финансирование. Предприятие может использовать его как для запуска новых производственных линий, так и для покупки оборудования, позволяющего усилить имеющиеся производственные мощности, а также обеспечить рост объема производимой продукции и оборота. Инвестиционное финансирование помогает предприятиям стать более эффективными, увеличить объемы и снизить себестоимость продукции, а также обрести независимость и стабильность, например, купить необходимые для бизнеса помещения, вместо того, чтобы арендовать их», - говорит руководитель Отдела обслуживания средних предприятий банка Citadele Гунтис Минцис.

«Инвестиционное финансирование предприниматели могут использовать для любых целей, способствующих развитию и хозяйственной деятельности предприятия. Почти всегда мы составляем индивидуальный график погашения кредита. Преимущество банка Citadele заключается в персональном обслуживании, так как у предприятия есть свой менеджер, к которому можно обращаться не только по вопросам кредитования, но и касательно других услуг банка», - отмечает Гунис Минцис.

«В последние годы латвийский рынок металлообработки стремительно развивается, предъявляя все более высокие требования к качеству предоставляемых услуг. Именно поэтому на своем производстве мы используем нанотехнологию, которая является инновационной на рынке Латвии. Цель Arco Color Latvija – внести максимально большой вклад в работу металлообрабатывающих предприятий как в Латвии, так и за рубежом. За восемь месяцев активной работы мы уже реализовали целый ряд проектов разной сложности и величины, четко соблюдая установленные клиентами сроки выполнения работ и требования качества», - говорит председатель правления Arco Color Latvija Янис Гибейко.

Инновационная линия Arco Color Latvija, в которой используется самая современная и дружественная к среде система предварительной обработки Oxsilan, позволяет использовать порошковую технологию для окрашивания деталей из стали, алюминия и других металлов, обеспечивая высочайший уровень качества покраски. Высокие стандарты качества производства подтверждает также полученный совсем недавно сертификат ISO 9001:2015.

Arco Color Latvija в своем новом производстве объединил знания латвийских и эстонских предпринимателей, работающих в сфере торговли индустриальными красками и окрашивания металлических изделий. При проектировании нового оборудования был учтен также 20-летний опыт европейских партнеров предприятия Arco Color в области покрасочных технологий.

Как получить инвестиционное финансирование?

В банке Citadele можно получить инвестиционное финансирование на сумму от нескольких тысяч до нескольких миллионов евро.

Инвестиционное финансирование может быть использовано на любые цели по усмотрению предприятия.

В качестве обеспечения кредита может быть использовано недвижимое имущество, активыпредприятия, на которые зарегистрирован коммерческий залог, поручительства других предприятий или частных лиц, а также гарантия ALTUM.

Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами по индивидуально составленному графику.

Подать заявку на финансирование банка Citadele могут также предприятия, не являющиеся клиентами банка.

Срок погашения кредита – до 15 лет

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