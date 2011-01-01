Guru mēbeles пополняет оборотные средства при помощи микрокредита банка Citadele

Компания по продаже мебели Guru mēbeles для пополнения оборотных средств использует микрокредит банка Citadele. Совладелец предприятия Янис Зилкалнс признает, что данное финансирование для его компании является своего рода подушкой безопасности.
«Микрокредит – это финансирование до 30 000 евро, которое выдается банком без залога и действует как кредитный лимит карты. Это отличное решение для предпринимателей, которым нужны дополнительные деньги», - говорит руководитель Отдела обслуживания средних предприятий банка Citadele Гунтис Минцис. Микрокредит предприятия могут получить на любые цели, например, на покупку оборудования, непредвиденные расходы, преодоление эффекта сезонности. Например, в несезон финансирование пригодится для выплаты зарплат работникам, а в сезон деньги предприятию могут понадобиться для решения неожиданных проблем, чтобы оно могло продолжать активно обслуживать клиентов. «Микрокредит – это удобный вид займа, так как мы предоставляем его быстро, без залога, а проценты нужно платить только за потраченные денежные средства», - поясняет Г. Минцис.
«Теперь клиент любого банка может за десять минут выяснить, какую сумму микрокредита и под какие проценты он может у нас получить. Такую возможность обеспечивает доступный на сайте и в интернет-банке Citadele инструмент кредитного рейтинга, который на основании введенных предприятием данных подготавливает индивидуальное предложение. Следуя рыночным тенденциям, мы максимально сократили сроки рассмотрения и выдачи, чтобы обеспечить возможность предоставлять клиентам микрокредиты очень быстро. Так, наши клиенты могут получить микрокредит сразу после подписания договора в филиале банка, а клиенты других банков – в течение двух дней после заполнения заявки и подписания договора», - рассказывает эксперт.
Совладелец Guru mēbeles Янис Зилкалнс говорит: «Банк Citadele оценил растущий год от года оборот нашего предприятия и порекомендовал нам микрокредит. Получение этого вида финансирования не требовало от нас дополнительных гарантий или залога. При этом денежные ресурсы теперь всегда под рукой и я могу в любой момент использовать эти деньги для пополнения оборотных средств, поэтому и называю их подушкой безопасности».
Guru mēbeles занимается продажей мебели с 2011 года. У предприятия есть мебельные салоны в Риге и интернет-магазин. Начать свой бизнес Янису помог опыт, накопленный им во время работы по найму в сфере торговли мебелью.
«Мой девиз: «Качество – это всегда выгодно». Я фокусируюсь на определенной клиентской аудитории, которой важно качество. В начале у меня был магазин в Елгаве. В 2013 году открыл вторую торговую точку – мебельный салон в Риге, на улице Цесу. Потом появился интернет-магазин. Я никогда не хотел строить свой бизнес по принципу сетевых магазинов. Считаю, что это нерациональным для моего класса клиентов и товара. Мой покупатель вначале присматривает мебель в интернете, а потом отправляется в салон, чтобы «пощупать» приглянувшийся товар руками. Поэтому в 2016 году мы открыли новый магазин-салон на Виенибас гатве, чтобы покупатели могли лично ознакомиться с образцами качественной мебели», - рассказывает Янис Зилкалнс.
На сегодняшний день 95% клиентов Guru mēbeles обращаются к предприятию через интернет. По словам предпринимателя, сегодня очень важно, чтобы и предприятие, и товар можно было легко найти в интернете. «Мы постоянно совершенствует нашу домашнюю страницу, чтобы при поиске ссылка на Guru Mēbeles появлялась в первых строчках. И я внимательно слежу за тем, чтобы на страничке было качественное описание продукции. Оцениваю ее полезность с точки зрения покупателя: достаточно ли оно информативно, чтобы сделать заказ», - отмечает предприниматель.
«Наша команда немногочисленна – шесть сотрудников, но все они – профессионалы своего дела. Я лично тоже работаю как продавец. Мне нравится эта работа, она меня увлекает. Вижу глаза покупателей, и мне легче понять, что в сервисе нужно доработать, почувствовать тенденцию спроса», - подчеркивает Янис Зилкалнс.
Как получить микрокредит?
- В банке Citadele предприниматели могут получить микрокредит на сумму от 1000 до 30 000 евро.
- Микрокредит предоставляется без залога на любые цели.
- Быстрое и легкое оформление: для получения микрокредита нужно подать только подписанную заявку, а также выписку со счета – предприятиям, которые не являются клиентами банка Citadele.
- На домашней станице или в интернет-банке Citadele можно выяснить кредитный рейтинг предприятия и узнать, какую сумму микрокредита и под какие проценты предприятие может получить.
- До 31 марта микрокредит можно получить без комиссионной платы.
- Клиенты банка Citadele могут получить микрокредит сразу после подписания договора в филиале банка, а клиенты других банков – в течение двух дней после заполнения заявки и подписания договора.
Выясните свой кредитный рейтинг и подайте заявку на микрокредит