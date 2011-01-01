Guru mēbeles пополняет оборотные средства при помощи микрокредита банка Citadele

«Микрокредит – это финансирование до 30 000 евро, которое выдается банком без залога и действует как кредитный лимит карты. Это отличное решение для предпринимателей, которым нужны дополнительные деньги», - говорит руководитель Отдела обслуживания средних предприятий банка Citadele Гунтис Минцис. Микрокредит предприятия могут получить на любые цели, например, на покупку оборудования, непредвиденные расходы, преодоление эффекта сезонности. Например, в несезон финансирование пригодится для выплаты зарплат работникам, а в сезон деньги предприятию могут понадобиться для решения неожиданных проблем, чтобы оно могло продолжать активно обслуживать клиентов. «Микрокредит – это удобный вид займа, так как мы предоставляем его быстро, без залога, а проценты нужно платить только за потраченные денежные средства», - поясняет Г. Минцис.

«Теперь клиент любого банка может за десять минут выяснить, какую сумму микрокредита и под какие проценты он может у нас получить. Такую возможность обеспечивает доступный на сайте и в интернет-банке Citadele инструмент кредитного рейтинга, который на основании введенных предприятием данных подготавливает индивидуальное предложение. Следуя рыночным тенденциям, мы максимально сократили сроки рассмотрения и выдачи, чтобы обеспечить возможность предоставлять клиентам микрокредиты очень быстро. Так, наши клиенты могут получить микрокредит сразу после подписания договора в филиале банка, а клиенты других банков – в течение двух дней после заполнения заявки и подписания договора», - рассказывает эксперт.

Совладелец Guru mēbeles Янис Зилкалнс говорит: «Банк Citadele оценил растущий год от года оборот нашего предприятия и порекомендовал нам микрокредит. Получение этого вида финансирования не требовало от нас дополнительных гарантий или залога. При этом денежные ресурсы теперь всегда под рукой и я могу в любой момент использовать эти деньги для пополнения оборотных средств, поэтому и называю их подушкой безопасности».

Guru mēbeles занимается продажей мебели с 2011 года. У предприятия есть мебельные салоны в Риге и интернет-магазин. Начать свой бизнес Янису помог опыт, накопленный им во время работы по найму в сфере торговли мебелью.

«Мой девиз: «Качество – это всегда выгодно». Я фокусируюсь на определенной клиентской аудитории, которой важно качество. В начале у меня был магазин в Елгаве. В 2013 году открыл вторую торговую точку – мебельный салон в Риге, на улице Цесу. Потом появился интернет-магазин. Я никогда не хотел строить свой бизнес по принципу сетевых магазинов. Считаю, что это нерациональным для моего класса клиентов и товара. Мой покупатель вначале присматривает мебель в интернете, а потом отправляется в салон, чтобы «пощупать» приглянувшийся товар руками. Поэтому в 2016 году мы открыли новый магазин-салон на Виенибас гатве, чтобы покупатели могли лично ознакомиться с образцами качественной мебели», - рассказывает Янис Зилкалнс.

На сегодняшний день 95% клиентов Guru mēbeles обращаются к предприятию через интернет. По словам предпринимателя, сегодня очень важно, чтобы и предприятие, и товар можно было легко найти в интернете. «Мы постоянно совершенствует нашу домашнюю страницу, чтобы при поиске ссылка на Guru Mēbeles появлялась в первых строчках. И я внимательно слежу за тем, чтобы на страничке было качественное описание продукции. Оцениваю ее полезность с точки зрения покупателя: достаточно ли оно информативно, чтобы сделать заказ», - отмечает предприниматель.

«Наша команда немногочисленна – шесть сотрудников, но все они – профессионалы своего дела. Я лично тоже работаю как продавец. Мне нравится эта работа, она меня увлекает. Вижу глаза покупателей, и мне легче понять, что в сервисе нужно доработать, почувствовать тенденцию спроса», - подчеркивает Янис Зилкалнс.

Как получить микрокредит?

В банке Citadele предприниматели могут получить микрокредит на сумму от 1000 до 30 000 евро.

Микрокредит предоставляется без залога на любые цели.

Быстрое и легкое оформление: для получения микрокредита нужно подать только подписанную заявку, а также выписку со счета – предприятиям, которые не являются клиентами банка Citadele.

На домашней станице или в интернет-банке Citadele можно выяснить кредитный рейтинг предприятия и узнать, какую сумму микрокредита и под какие проценты предприятие может получить.

До 31 марта микрокредит можно получить без комиссионной платы.

Клиенты банка Citadele могут получить микрокредит сразу после подписания договора в филиале банка, а клиенты других банков – в течение двух дней после заполнения заявки и подписания договора.

Выясните свой кредитный рейтинг и подайте заявку на микрокредит