3 июля – День Открытых дверей в высшей школе Бизнеса Turība

Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, - говорится в древней поговорке. Это не только давнишнее, но и верное. Более того, лучше не только видеть, но и видеть, слышать, задавать интересующие тебя вопросы и получать ответы. Поэтому высшая школа Бизнеса Turība приглашает на дни Открытых дверей 3 июля (четверг) в 18:00 и 19 июля (четверг) в 18.00 . Если вы работаете, и ы не можете приехать в гости в рабочий день, Turība также будет ждать 4 августа (суббота) в 12:00.

Тех, кто любит учиться, кто интересуется обучением в одной из магистерских программ, мы приглашаем посетить Дни Открытых дверей 25 июля (среда) в 19.00 или 2 августа (четверг) в 19.00.

В рамках Дней Открытых дверей каждый будет иметь возможность встретиться с нынешними студентами, преподавателями факультетов и деканами факультетов, чтобы задать вопросы об учебном процессе, а также о студенческой жизни. Также будут иметь возможность почувствовать себя в роли студента побывав в аудиториях, в спортивном зале, библиотеке, студенческой гостинице, кафе и в бюро Студенческого самоуправления.

FOTO: пресс-фото

Подробнее о высшей школе Бизнеса Turība, о предлагаемых учебных программах и обстановке в высшей школе можно найти на сайте

www.turiba.lv

Но, если Вы хотите взглянуть на «Открытые двери» прямо сейчас, мы предлагаем небольшое видео для просмотра: