Во время учебы можно освоить не только навыки и знания в избранной области обучения, но и познакомиться с культурой других стран, почерпнуть вдохновение для творческих идей и улучшить знания иностранных языков. «Культурное взаимодействие совершенствует личность, обогащает восприятие и обеспечивает обмен в сфере культуры и науки. Это возможность понять, что мир –разнообразен, и ничто в этом мире не может быть категоричным», - так говорит Имантс Бергс, проректор вышей школы Бизнеса Turība по развитию и международному сотрудничеству. Если ты готов к новым впечатлениям, ценным знаниям и опыту, возможно, какая-либо из этих возможностей создана именно для тебя.

Программа «Двойного диплома»

Высшая школы Бизнеса Turiba установила успешное сотрудничество с ведущими высшими школами мира. У студентов Turība есть возможность получить двойной диплом - латвийский и диплом какого-либо из девяти зарубежных высших учебных заведений - во Франции, Великобритании, Турции, Испании, Финляндии, Швейцарии и на Тайване. Программа двойного диплома доступна как для бакалавров, так и для студентов магистратуры.

Программа «ERASMUS +»

Программа «ERASMUS +» предусматривает обучение в других высших учебных заведениях Европы со сроком с трех месяцев до одного года. Студенты из Turība по программе «ERASMUS +» могут отправиться в более, чем 80 партнерских высших школ , выбрав самую привлекательную для себя страну. Обучение в ведущих высших школах Европы дают возможность не только изучать иностранные языки, но и знакомиться с культурой других стран и создавать международные контакты, которые могут помочь в дальнейшем развитии карьеры.

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Программа двустороннего обмена

Программа двустороннего обмена предназначена для студентов 2 И 3 курсов по получению степени бакалавра. Программа предоставляет возможность учиться в течение одного семестра в высших учебных заведениях по всему миру – в Южной Корее, США, России, Ирландии, Мексике, Украине, Молдове, Казахстане, Египте, Индии, Китае, Ямайке, Перу или Грузии. Программа двустороннего обмена предоставляет ценный опыт и знания, получаемые за пределами страны.

Много новых друзей и полезных контактов

Студенты и выпускники Высшей школы, которые воспользовались одной из предлагаемых международных возможностей, упоминают, как один из самых больших плюсов, встреченных друзей и и полученные контакты по всему миру. Многие молодые люди убеждены, что учеба за рубежом также является выходом из зоны своего комфорта, что мотивирует, закаляет и дает больше уверенности в себе. Если часть студентов до получения такого опыта сомневалась, например, о своих навыках в английском языке, то по приезду они признавали, что могли свободно общаться и даже изучать учебные предметы.

Подробнее о высшей школе Бизнеса Turība, предлагаемых программах обучения и международных возможностях можно узнать на сайте www.turiba.lv в разделе Studijas.

www.turiba.lv