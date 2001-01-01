Современная среда повышает интерес к обучению

Исследования зарубежных экспертов свидетельствуют о том, что существенное значение придается влиянию внешней среды на эмоциональное состояние людей. Ученые обнаружили, что удачно обустроенная окружающая среда способствует творчеству и развитию личности, а также способствует разрешению проблем. Воздействие окружающей среды определяют ряд критериев - эргономика, функциональность и эстетичность.

Окружающая среда с соблюдением этих принципы создается также в высшей школе бизнеса Turība, где воедино собраны эффективная инфраструктура, современная студенческая гостиница, лекционные аудитории от которой расположены на расстоянии протянутой руки, обширная библиотека, удобная автостоянка и стоянка для велосипедов, бесплатный Wi-Fi возможность выбора среди нескольких мест. где можно поесть, потому что, как известно, сытый человек- это человек счастливый.

Современная студенческая гостиница

Студенческая гостиница в Turība впечатляет своим оригинальным и ярким дизайном. Студенческие гостиницы доступны как для постоянного, так и для кратковременного проживания. Всего студенческое общежитие предлагает более 700 мест. В гостинице имеются благоустроенные общие кухни, душевые и туалеты. Студентам предоставлены тихий читальный зал, комната с телевизором, компьютерный зал, прачечная самообслуживания, парикмахерская и бесплатный Wi-Fi - все, что для студента необходимо.

FOTO: пресс-фото

Современная, обширная библиотека и читальный зал

Библиотека вTurība предлагает обширный выбор литературы по различным отраслям и 285 рабочих мест, удобно оборудованных, 80 из них оснащены компьютерами. Каждый может пользоваться автоматизированной, современной библиотекой со свободным доступом, с широким спектром информационных ресурсов в соответствии с учебными учебными программами и исследовательскими направлениями. Библиотека также работает по субботам. В высшей школе также оборудовано копировальное помещение и каждый студент имеет возможность бесплатно изготовить определенное количество копий. Бесплатный Wi-Fi на всей территории высшей школы предоставляет вам возможность учиться не только в читальном зале, но и в каком-либо удобном уголке для отдыха.

«Turība Business HUB» и программа «Mentor class»

В высшей школе действует также и «Turība Business HUB» . Это co-working (совместное рабочее место), программа, которая следует бизнес- концепции и философии, уже завоевавшим популярность за рубежом, предлагая место, где как заново созданное, так и уже и закрепившееся на рынке предприятие может получить удобное, полностью оснащенное рабочее место и возможность на ежедневной основе действовать в творческой среде наряду с другими профессионалами бизнеса.

В «Turība Business HUB» за плату получить рабочее место, зарегистрировать свой юридический адрес, использование технологий, доступных в «HUB», а также возможность использования помещений для переговоров и конференций. Организована также дополнительная программа «Mentor class», участники которой могут получить помощь профессионального и опытного ментора (наставника) для развития или совершенствования своего бизнеса.

Особые места для отдыха и фонтан Turība

Во время перерывов между лекциями студенты могут выпить кофе и вести неспешные разговоры со своими товарищами в одном из предусмотренных в высшей школе мест для отдыха. В солнечную и теплую погоду студенты проводят время на всей территории высшей школы или отдыхают у фонтана Turība. В темное время фонтан освещается круглосуточно

FOTO: пресс-фото

Возможности для любителей активного образа жизни

В Turība оборудован современный спортивный зал, который предоставляет студентам возможность участвовать в спортивных занятиях - на тренировках по баскетболу и волейболу. Мужская баскетбольная команда Turība BA существует уже с 2001 года, завоевывая победы и награды на различных соревнованиях. Юноши, независимо от их прежней подготовки, имеют возможность проходить тренировки по баскетболу под наблюдением профессионального тренера. В свою очередь, каждый студент может проверить свои навыки в баскетболе на площадке для стрит-бола, расположенной прямо там – на территории высшей школы.

Подробнее о высшей школе Бизнеса Turība, о предлагаемых учебных программах и обстановке в высшей школе можно найти на сайте

www.turiba.lv