Строительство частных домов в Вентспилсе конкурирует с Марупе и Приригой

Нахождение Вентспилса среди лидеров в области индивидуального жилищного строительства - это естественно. Построенная самоуправлением уличная инфраструктура в развивающихся районах частных домов - как медом намазанное место.

Учитывая растущий интерес со стороны разработчиков / застройщиков индивидуальных домов и спрос на землю со стороны жителей, как вентспилсчан, так и тех, кто хочет переехать в Вентспилс, городское самоуправление целенаправленно работает над созданием такого предложения. Для того, чтобы удовлетворить спрос, самоуправление, ещё в 2006 году, утверждая территориальный план города, отметило ряд территорий под застройку индивидуальных домов, которые на протяжении этих лет целенаправленно и развивает. Конечно, это делают и другие самоуправления Латвии, но муниципалитет Вентспилса пошёл намного дальше - на этих территориях построена полноценная инфраструктура - построены улицы, проведено уличное освещение, водоснабжение и канализация, а также дождевая канализация.

Фото: пресс-фото

Например, в Пририге разработчики на своих территориях строят улицы, и они, как правило, не являются муниципальной собственностью. Инвестиции в строительство улиц делятся на тех людей, кто строит или покупает частный дом в конкретном поселке. Таким образом, жители после этого платят и за их содержание. В таких местах, уличное освещение и другие инженерные сети являются общими, но у каждого свой интерес – одному это нужно, другому не нужно. А в Вентспилсе такой проблемы не существует. Инфраструктура улиц находится в собственности самоуправления, которое их строит, содержит, чистит, и у собственников частных домов по этому поводу нет никакого беспокойства.

Фото: пресс-фото

Не секрет, что на таких территориях развития часто болезненным вопросом является электроснабжение, строительство которого требует от застройщиков частных домов значительных инвестиций. Поэтому, Вентспилсское самоуправление последовательно работает над тем, чтобы наладить эффективное сотрудничество с АО «Распределительная сеть», в результате чего АО «Распределительная сеть» на многих из этих территорий проложило кабели среднего напряжения и установило трансформаторы, откуда впоследствии можно будет протянуть низковольтные кабели.

Обозначая территории для строительства индивидуальных домов, принимаются во внимание разные пожелания жителей. Одни хотят жить недалеко от Венты, и у них есть возможность построиться в окрестностях улиц Медус, Вирвес, Сарнатес. Другим нравится жить на территории компактной застройки, например, в районе улиц Екаба, Звайгжню и Ринькя. Кроме того, можно выбрать строительство дома ближе к морю – в эксклюзивной окрестности улиц Васарницу, Ринькя, где окруженные сосновыми лесами земельные участки значительно больше – не менее 2500 м². В других местах площади земельных участков тоже соответствуют современным требованиям – от 1200 м².

Фото: пресс-фото

В настоящее время в Вентспилсе под строительство частных домов выделено более 40 гектаров свободной территории – для интересующихся доступно более 250 земельных участков со всей необходимой инфраструктурой, созданной самоуправлением. Кроме того, самоуправление готово к дальнейшему развитию территорий для строительства индивидуальных домов. Например, разработан детальный план для Сталдзенской территории застройки, и как только появится больший интерес жителей по поводу строительства в этом месте, самоуправление оценит возможности строительства необходимой инфраструктуры и на этой территории. Кроме того, с увеличением интереса людей есть возможность развивать застройку такого типа к югу от Приморского кемпинга.

Фото: пресс-фото

На развитие территорий индивидуальных домов самоуправление смотрит комплексно, возводя в этих районах и необходимые общественные здания. Например, в Галиньциемсе, который стремительно развивается в южном направлении, построен детский сад «Пчёлка», а рядом строится Многофункциональный центр услуг с библиотекой, центром детской и молодежной активности и местом проведения культурных мероприятий. В Жажциемсе, где индивидуальная застройка развивается в сторону Венты, построен детский игровой городок, баскетбольная площадка итренажеры для занятий на открытом воздухе.

Предоставленные возможности жители оценили и строятся очень активно. Статистика за 2016 год показывает, что Вентспилс среди крупных городов является одним из лидеров в области индивидуального жилищного строительства.