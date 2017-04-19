Восстановление зрения с использованием технологий искусственного интеллекта

Уже сейчас в клинике «Новое Зрение» можно восстановить зрения с использованием технологий искусственного интеллекта SportLife-LASIK. Новяа методика была разработана на стыке рефракционной микрохирургии, IT-технологий, математического анализа данных с использованием нелинейного моделирования. Предельно доступно разобраться в этом нам поможет ведущий рефракционный хирург клиники «Новое зрение» Вадим Мурашко.

Вадим Мурашко. Фото: «Новое зрение»

- Это абсолютная реальность. К примеру, в СССР искусственным интеллектом в медицине занимались уже с конца 1970-х в институте кибернетики и институте прикладной информатики. В Российской Федерации над проблемой работают в наши дни в Сколковском институте науки и технологий. На западе искусственный интеллект IBM Watson оказывает информационную поддержку онкологам, помогая ставить диагнозы в 16 клинических центрах США и Канады.

- Используется ли уже сейчас искусственный интеллект в офтальмологии и с какой целью?

- Да, во всем мире. В медицине в целом приходит осознание того, что использование высоких технологий в диагностике и лечении – это необходимость. Мы стали заниматься этим вопросом в 2013 году. Информационный поиск показал нам более 130 тысяч сайтов с публикациями по теме в русскоязычном сегменте интернета и более 850 тысяч сайтов – в англоязычном. Оказалось, что нейронные сети уже давно активно используются при прогнозировании клинического течения глаукомы, диагностики патологии зрительного нерва и сетчатки, врожденной катаракты, прогнозе течения глазных опухолей и многом другом.

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- Что такое нейронная сеть и как она работает?

- Нейронная сеть – это математическая модель, которая работает так же, как и наш мозг. Преимуществами ее является возможность учесть множество факторов для классификации состояния, прогнозирования параметров и выделения скрытых закономерностей. Но эту математическую модель перед применением надо «научить» огромному массиву данных, для того, чтобы она стала «умной» и могла приносить реальную пользу.

- Вы более 15 лет занимаетесь рефракционной хирургией. Может ли вам быть полезным искусственный интеллект в лечении, например, близорукости?

- Более чем! Мы проделали большой труд, когда создали базу данных пациентов, которые были нами прооперированы. Выполнялось это с целью анализа результатов и послеоперационному их контролю. Несколько лет назад мы обнаружили рост интереса мирового офтальмологического сообщества к проблеме прогнозируемости средне- и долгосрочных результатов лазерной коррекции зрения. Это побудило нас к поискам путей к совершенствованию номограмм, которые используются на этапе планирования программы коррекции. И нейронные сети оказались прекрасным помощником в этом деле. Представьте, что у вас под рукой появился помощник, который помнит все об уже выполненных ранее операциях и на основании этого опыта предлагает наиболее совершенную тактику. Теперь мы учитываем все во время операции: и исходные показатели остроты зрения, и внутриглазное давление, и возраст, и пол … всего более 40 показателей! Теперь на я абсолютно уверен в моем выборе тактики лечения пациента.

- SportLife-LASIK – что кроется за названием этой методики?

- Это передовая методика лазерной коррекции зрения в нашей клинике. Активный образ жизни ограничен, когда зрение низкое и необходимо использовать очки всегда и везде. Мы предложили нашим пациентам SportLife-LASIK: минимальную по срокам реабилитации лазерную коррекцию, теперь выполняемую с идеальной точностью для достижения максимальных результатов. Мы уверены: для того, чтобы изменить жизнь, надо начать с Нового зрения!

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