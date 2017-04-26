Положительные свойства морской соли

Чаще всего на наших столах можно найти простую поваренную соль, но постепенно ее место занимает морская соль. Как уже само за себя говорит ее название, эту соль добывают из морской воды, поэтому она имеет особый аромат, который может отличаться, в зависимости от типа конкретной морской воды. Также ей свойственна особая текстура и входящие в ее состав полезные вещества. По этой причине морскую соль особенно ценят повара и любители изысканных блюд.

Виды соли

Но полках магазинов представлен богатый выбор соли - можно приобрести соль разного типа помола, с добавлением необходимых организму микроэлементов, например таких, как йод и фтор, и много других вариантов. Иногда это разнообразие ставит в тупик - что выбрать из такого изобилия?

В первую очередь соль (NaCl) делят по месту ее добычи - каменная или морская.

Обычная, каменная соль, крупного или мелкого помола, добывается в соляных шахтах. Каменная соль дробится, измельчается, очищается и расфасовывается - так к нам попадает соль крупного помола или столовая соль.

В свою очередь,для получения мелкой или вакуумной соли, насыщенные солевые растворы перекачивают на предприятия, где происходит процесс очищения от органических и неорганических примесей. Далее очищенный солевой раствор выпаривают, обезвоживают на центрифугах и высушивают, в результате получая кристаллы соли. Этим методом соль нагревают не более чем до 175 градусов, а на последнем этапе очищения до 50 градусов. В составе качественной вакуумной соли содержится 99,9% натрия хлорида.

Фото: пресс-фото

Морскую соль получают из морской или океанской воды путем выпаривания. Морскую воду впускают в специально созданные резервуары, где на солнце вода испаряется. Промышленно морскую соль получают по такому же принципу. Недаром, еще Пифагор называл соль дитем солнца и моря.

Почему стоит выбирать морскую соль?

Морская соль выделяется своими естественными свойствами - помимо натрия хлорида она также содержит еще 84, необходимых организму, химических элемента, например такие как кальций, магний и калий.

Человеку, для приготовления пищи, необходима природная соль - зернистая, без примесей тяжелых металлов, песка и других частиц. Чтобы избавиться от примесей, соль промышленно обрабатывается.

Фото: пресс-фото

Такая соль,изготовленная в Латвии называется «Морской поваренок» (Jūras pavāriņš) - очень чистая, крупная , зернистая соль (зернышки соли 1-3 мм). Она идеальный помощник на кухне, так как подходит для приготовления любых видов блюд - для жарки, варки, солений, маринадов, украшения и прочее.

Помимо тех полезных веществ, которые содержит в себе морская соль, очень важным моментом являются ее вкусовые качества - она значительно отличается от каменной соли. Поэтому, используя морскую соль, блюдо не только перенимает полезные свойства соли, но и приобретает особый аромат.

Знаете ли вы?

В крови человека 0,9% соли.

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует взрослым потреблять в среднем 6 грамм соли в сутки (а это почти чайная ложка), при этом надо помнить, что большую часть соли мы получаем из уже готовых продуктов.

В наше время соль - легкодоступный всем продукт, однако раньше это был очень ценный ресурс, из за которого даже начинались бунты и войны. Также соль служила валютой или средством оплаты. За торговлю солью взимался повышенный налог, примерно также, как сейчас за торговлю алкоголем.

С древних времен соли приписывают магические свойства - с ее помощью отпугивают нечисть или недоброжелателей, а также гостей принято встречать хлебом и солью. До сих пор многие верят что рассыпанная соль - плохая примета, ведет к ссоре или неприятностям, поэтому рассыпав соль лучше отнестись к этому с улыбкой.

Соль подавали на стол в дорогих солонках, ее берегли, экономили, хвастались ею: наличие соли на столе было признаком достатка и благополучия.

Солью запасались на случай бедствий и ею расплачивались вместо денег.

Латинское слово «salarium» и английское слово «salary», означающие «жалованье», «зарплата», - имеют «солевое» происхождение.

Ценность соли породила целый ряд пословиц, поговорок, афоризмов, в которых подчеркивалось глубокое значение соли в жизни человека. Одна присказка «без золота прожить можно, а без соли нельзя» чего стоит!

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