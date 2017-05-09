Просто о сложном: роль номограмм в прогнозируемости результатов лазерной коррекции

Близорукость, дальнозоркость и астигматизм – слова знакомые каждому жителю нашей страны. Рост зрительной нагрузки в жизни современного человека, неминуемо сопровождается в итоге испорченным зрением и необходимостью носить очки. SportLife-LASIK уже сейчас доступен в клинике «Новое Зрение». Просто о сложном рассказыват врач-офтальмолог Вячеслав Брель.

Вячеслав Брель. Фото: пресс-фото

- В первую очередь, проконсультироваться у врача-офтальмолога, выяснив причину снижения зрения. Если доктором будет установлено, что оптический аппарат глаза фокусирует свет не на сетчатку, с использованием современных методов лечения это может быть исправлено в течение одного дня.

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- Отличается ли лазерная коррекция зрения у разных людей?

- Она не только отличается – она уникальна! Одну и ту же операцию невозможно выполнить идентично. Медицина – это искусство. Уникальность операции кроется в совокупности индивидуальных особенностей общего и глазного статуса пациента: мужчина это или женщина? Сколько ему или ей лет? Какова исходная рефракция? Есть ли сопутствующий роговичный астигматизм? Каковым будет послеоперационный профиль роговицы? И многое, много другое. К слову, сейчас мы расширили количество анализируемых параметров до 40 и более при составлении программы коррекции.

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- Как же разобраться во всех этих характеристиках, учесть все и ничего не забыть?

- Раньше это было попросту невозможно. Офтальмохирурги на этапе планирования программы коррекции прибегали к использованию номограмм. Номограмма – это упрощенная схема, в которой производителем лазера предлагаются варианты лечения в зависимости от 1-2 основных показателей оптического аппарата глаза. Но мы понимаем, видим на практике и учитываем гораздо больше. Для рефракционной хирургии и ее идеальных результатов важно все. Сейчас мы стали пользоваться нейросетевыми технологиями при составлении программы коррекции в методике SportLife-LASIK и проблема учета совокупности предоперационных данных уже в прошлом. Когда у тебя «под рукой» программный интеллект, который помнит 50 000 операций и их результатов – прогнозировать результат операции стало на порядок проще.

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- Вы не могли бы привести какой-нибудь наглядный пример?

- Без проблем. Давайте представим, что вы находитесь дома, но собираетесь пойти на вечернюю прогулку. Ваша задача – решить для себя вопрос: брать с собой зонт или нет? Раньше, все, что вы могли сделать – это выглянуть на улицу и посмотреть на небо: есть ли тучи? А теперь представьте, что небо ясное, но сейчас осень. Я думаю вы согласитесь, что риск того, что пойдет дождь несколько выше, чем летом. Давайте продолжим и добавим еще несколько факторов: низкое давление, высокую влажность, умеренно-континентальный климат, низкий полет стрижей и прогноз погоды, в конце концов! Я думаю уверенности брать с собой зонт у вас станет больше. Что делает нейронная сеть: она учитывает все факторы с учетом их взаимодействий, она работает также, как и ваш мозг.

- Всем ли подходит ваша новая методика?

- Она работает во всех случаях. Более того, она помогает нам выявить тех пациентов, которым рекомендуется прибегнуть к рефракционной ленсэктомии – замене хрусталика на мультифокальную интраокулярную линзу.