Тенденции рынка легковых автомобилей в Латвии

Как свидетельствуют опубликованные в начале февраля последние данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в Латвии рост регистрации новых легковых автомобилей в январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года был самым значительным среди 30 европейских стран.

Анализ тенденций в области приобретения автомобилей в Латвии позволяет сделать вывод о том, что наибольший прирост констатирован в сегменте подержанных автомобилей. Если в конце 2012 года в Латвии было зарегистрировано 442 996 автомашин старше 10 лет, то в конце 2015 года количество таких автомобилей возросло почти до 495 000. Для сравнения, рост количества автомобилей, возраст которых не превышает два года, за этот отрезок времени не превысил даже 4 тысяч – сейчас уже 70% персональных машин в Латвии эксплуатируются 10 лет и больше.

Комментирует Артис Берзиньш, руководитель латвийского филиала АО Bigbank: «Ситуация объясняется тем фактом, что подержанные автомобили обычно дают возможность получить лучшее соотношение цены и качества. Как мы установили в проведенном нами исследовании расходов на содержание подержанных автомашин, главной мотивацией при покупке такого автомобиля является более низкая цена (56%). Ведь перед покупкой очень важно объективно оценить потенциальные затраты на содержание авто, а исследование показало, что в трети случаев они выше запланированных».

У каждого третьего – своя автомашина

По данным Центрального статистического управления Латвии, в нашей стране с каждым годом увеличивается число приобретенных и зарегистрированных автомобилей.

В целом, в 2014 году в Латвии было зарегистрировано 657 799 легковых автомобилей (331 автомашина на 1000 жителей), в свою очередь в 2015 году их было уже 679 048 (344 автомашины на 1000 жителей).

«Эти данные подтверждают выводы, сделанные в нашем исследовании: на сегодняшний день свой персональный автомобиль имеется уже в 69% домашних хозяйств, и мы видим, что со старением автопарка увеличивается спрос на получение автокредита. Это объясняется тем, что люди начинают лучше разбираться в сути этой услуги и оценивать преимущества автокредита по сравнению с автолизингом, к которому обычно прибегают при покупке нового автомобиля. Для многих наших клиентов важно, что автомобиль во время эксплуатации находится в их собственности, и поэтому наличие KASKO не является обязательным требованием, а также отпадает необходимость внесения первого взноса при покупке», - комментирует Артис Берзиньш.

Возрастная категория большинства автомобилей - от 11 до 20 лет

Из зарегистрированных в 2015 году автомобилей большинство входят в возрастную группу от 11 до 20 лет (345 111 автомобилей). Среди зарегистрированных авто сравнительно большая доля (149 619) приходится на транспортные средства, которым не меньше 21 года, и немного меньше зарегистрировано машин возрастной категории от 6 до 10 лет – 126 886. Значительно меньше в 2015 году зарегистрировано новых автомобилей: число автомашин в категории от 3 до 5 лет составило 35 642, а менее 2 лет – 21 790 автомобилей.

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Артис Берзиньш: «Как видите, наиболее популярны автомашины со средним износом. Это объясняется тем, что использование транспортных средств старше 20 лет зачастую означает более высокие эксплуатационные расходы, а у автомобилей возрастной группы от 3 до 5 лет либо только что закончился, либо вскоре закончится срок сервисной гарантии производителя. Для того чтобы поменять подержанные автомобили на более новые, клиенты часто выбирают автолизинг, поскольку он позволяет приобрести автомобиль на более значительную сумму, хотя и условия лизинга не настолько эластичны, как в случае автокредита».

Наиболее популярные автомарки – Volkswagen, Audi и Opel

На основании статистических данных прошлых лет о регистрации транспортных средств, самыми популярными марками автомобилей в Латвии являются:

1. Volkswagen (19% от общего числа зарегистрированных автомашин);

2. Audi –14%;

3. Opel – 8%

4. BMW – 7%;

5. Volvo – 6,8%;

6. Ford – 5%

Артис Берзиньш отмечает: «По данным Bigbank, наибольшим спросом пользуются автомобили среднего класса ценовой категории от 3 000 до 7 000 EUR, и люди продолжают придерживаться проверенных ценностей, выбирая популярные в народе марки и модели автомобилей».

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