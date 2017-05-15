Ваши дети – Вы их так любите и готовы сделать все что угодно ради них. Но иногда Вам хочется КРИЧАТЬ от того, что они делают!. И Вы иногда кричите. Иногда слишком часто. А потом всегда жалеете об этом. Если бы только можно было поступить по-другому… Представляем Вам программу «Воспитание без крика»(!) Принципы для ежедневной жизни, которые помогут Вам успокоиться и стать ближе к Вашему ребенку, как Вам и всегда хотелось. Узнайте о разных видах крика родителей. Узнайте почему они кричат. Узнайте, что происходит на самом деле, когда Вы кричите. А затем, узнайте о том, как вырастить детей, не крича при этом. Это возможно – и результат при этом бывает удивительным. «Воспитание без крика» - это то изменение, которое Вы искали.
Этот бесплатный семинар проведет Джозеф Роудс (Joseph Rhodes), американский мисиионер из Барнаула (Россия). Время проведения семинара - с 16-го по 19 мая. 16 мая (вторник) и 17 мая (среда) перевод с английского будет осуществляться на латышский язык. Повтор семинара с переводом с английского на русский язык состоится 18 мая (четверг) и 19 мая (пятница).
Начало лекций в 19.00, продолжительность - 1,5 часа Место проведения по адресу: Rīgā, Akadēmijas laukumā, 1-й этаж 1-я аудитория, (недалеко от Центрального вокзала). Контактный телефон - 28645259. Приглашаем всех желающих!
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Информацию о семинаре можно найти здесь >>>