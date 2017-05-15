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Ваши дети – Вы их так любите и готовы сделать все что угодно ради них. Но иногда Вам хочется КРИЧАТЬ от того, что они делают!. И Вы иногда кричите. Иногда слишком часто. А потом всегда жалеете об этом. Если бы только можно было поступить по-другому… Представляем Вам программу «Воспитание без крика»(!) Принципы для ежедневной жизни, которые помогут Вам успокоиться и стать ближе к Вашему ребенку, как Вам и всегда хотелось. Узнайте о разных видах крика родителей. Узнайте почему они кричат. Узнайте, что происходит на самом деле, когда Вы кричите. А затем, узнайте о том, как вырастить детей, не крича при этом. Это возможно – и результат при этом бывает удивительным. «Воспитание без крика» - это то изменение, которое Вы искали.