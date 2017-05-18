3 июня - день выборов. Я выбираю секс!

3 июня, в день выборов, тренинги «СЕКС.РФ» отметят свой 3 день рождения в Риге. В честь праздника сексолог и секс-коуч Елена Бэкман проведёт самые популярные среди учениц занятия: «Искусство орального секса», «Пробуждение женского оргазма» и «Яркий мужской оргазм».

А МОЖНО К ВАМ В ВИДЕ НАГЛЯДНОГО МАТЕРИАЛА?

Это самый часто задаваемый вопрос, который задают мужчины, когда впервые слышат о тренинг-центре «СЕКС.РФ». На него мы всегда отвечаем отрицательно - наши секс-тренинги предназначены только для женщин. Мужчинам вход строго воспрещен. Своих любимых они дожидаются дома или неподалеку от Тренинг-центра, с цветами и огромным желанием узнать - чему же их такому научили. Кстати, за время существования Тренинг-центра мы получили 30222 «Спасибо» от девушек, и часть из них - рижанки.

А ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ТОЖЕ БУДУТ?

А вот практические занятия будут, в этом можно не сомневаться! Это главное отличие наших тренингов от любых других занятий. Тренинг делится на 2 части - теория и практика. В первой, теоретической части, мы много говорим о психологии отношений, о женской и мужской физиологии, советами, как восстановиться после родов или какие трусики лучше выбирать для ролевых игр. Во второй, практической части тренинга, каждая участница получает огромный набор практических навыков. Каждой даме на время обучения выдается «дамский комплект» - фаллоимитатор, презервативы, лубрикант, резиночка для волос.

И дальше только успевай запоминать - «Девочка-пружинка», «Нырок», «Осьминожка», «Пробка от бутылки». Даже если названия всех новых техник запомнятся с трудом, на уровне мышечной памяти всё усваивается прекрасно. А для оттачивания орально-мануального искусства дома выдается и книжка с описанием каждой из техник.

НЕУЖЕЛИ ЕСТЬ ТЕ, КОТОРЫЕ ЕЩЁ НЕ ВСЁ ОСВОИЛИ?

Зачастую сексуальное воспитание подразумевает хмельные разговоры с подружками или просмотр порно (совместный или одиночный - тут уж зависит от степени откровенности между партнерами), и собственные эксперименты. Однако по статистике только 29% женщин всегда испытывают оргазм при сексе. К тому же большинству из дам нужна дополнительная стимуляция клитора, так как сексуального удовлетворения от вагинального секса они не испытывают. Так что статистика говорит сама за себя - учиться не только можно, но и нужно. Занятия дают стимул исследовать, открывать себя и своего партнера и разбираться в этом вопросе, так сказать, глубже.

Тренинги пройдут в Риге по адресу: ул. Смилшу 3.

В программе:

3 июня, суббота

12:00 Искусство орального секса

18:00 Пробуждение женского оргазма

4 июня, воскресенье

12:00 Искусство орального секса

18:00 Яркий мужской оргазм

Стоимость занятия: 50EUR/ 70 EUR / 90 EUR

Продолжительность занятия 3-4 часа.

Билеты: www.bilesuserviss.lv

Напитки, все необходимые тренажеры и хорошее настроение входят в стоимость занятия!

Дополнительная информация: http://sexrf.com/ и по телефону +371 29407102

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