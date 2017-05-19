Многие из тех, кто знаком с Катриной Валтой, успели полюбить эту милую девочку с синдромом Дауна. После операции на сердце она перестала ходить.

Мы познакомились с ней три года назад, и в течение этого времени она усердно трудилась, превозмогая боль, чтобы встать наконец с инвалидного кресла и начать ходить. Для неё в Санкт-Петербурге были изготовлены специальные ходунки и корсеты, которые удалось приобрести благодаря вашим пожертвованиям.

В день визита съёмочной группыдевочкаиз-за простуды была нетакойоживлённой как обычно, однако несмотря на это, всё равно держалась молодцом. Поддержать Катрину приехал и протоиерей Сергий Назаров, который за эти годы успел с ней подружиться. Катрина приезжает в детский центр святой Софии, где регулярно проводятся богослужения.

ПБК: «Вера.Надежда.Любовь»

Работники хосписа святой Софии стараются помочь семьям, где воспитываются дети с особыми потребностями. Сейчас, например, проходит благотворительная акция: семьям дарится необходимая бытовая техника. Катрине с бабушкой привезли стиральную машину.

Девочке уже 11 лет, инынешний ветикализатор стал ей мал, теперь необходим новый. А также ей нужен курс реабилитации, для чего она уже этим летом отправится в Санкт-Петербург. Это две очень нужные на данный момент Катрине вещи – поездка и вертикализатор, поэтому мы просим Вашей помощи в сборе средств для их оплаты.

Катрина от всей души мечтает научиться ходить!

Позвонив по телефону 90006788, и Вы перечислите 1,42 евро для Катрины. Набрав номер 90006566, Вы пожертвуете бóльшую сумму – 4,27 евро. Средства также можно перечислить на указанные ниже счета с пометкой «Katrīna Valta».

Получатель: Svētās Sofijas Bērnu HospisSabiedriskā Organizācija, рег. № 40008218337

NORDEA

Счёт: LV64NDEA0000084106742

CITADELE

Счёт: LV56PARX0017233400001

Swedbank

Счёт: LV36HABA0551043256713

Спасибо всем жертвователям!