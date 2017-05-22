Узнать, здоров ли ты, в течение одного дня

Бессилие, усталость, потеря жизнерадостности. Боль то появляется, то пропадает на время в какой-либо части тела. Порой боль утихает, а порой настолько острая и невыносимая, что понятно одно – следует обратиться к врачу, чтобы выяснить, что за заболевание, и как его лечить. Если становится полегче, это решение опять откладывается, потому что не хочется месяцами бродить по лабиринтам оплачиваемой государством медицины.

Как белочка в колесе, или нездоровый бег за здоровьем

Если все-таки решили обратиться к врачу, воспользовавшись оплачиваемыми государством медицинскими услугами, приходится столкнуться с неизбежным ворохом неудобств.

Ну что здесь сказать? У нас замечательные медики и опытные семейные врачи, но, к сожалению, бестолково организованная государственная система здравоохранения. Проведение обследований, необходимых для установления диагноза, иногда может затянуться на полгода и дольше. А без диагноза полноценное лечение невозможно, поэтому пациент, проходя одно обследование за другим, не становится здоровее, а наоборот запускает болезнь еще больше.

Если нет времени болеть

В качестве альтернативы предлагаем комплексные программы проверки здоровья, выполняемые в частных медицинских центрах. В большинстве случаев все обследования, необходимые для проверки состояния здоровья, можно выполнить в течение нескольких дней или даже нескольких часов.

«AIWA Clinic» своим пациентам предлагает программы проверки здоровья check-up и screening. «Эти проверки – отличное решение для каждого, кто дорожит своим временем и желает быстро получить достоверную и углубленную информацию о состоянии своего здоровья,» – рассказывает руководитель стационара клинической терапии Анна Александрова.

Какие основные преимущества этих программ? Все обследования – даже такие сложные как компьютерная томография, магнитный резонанс, 3D ультрасонография и допплерография – можно выполнить в одной клинике при помощи современного медицинского оборудования.

Здесь же в клинике можно выполнить лабораторные анализы и провериться у лучших врачей-специалистов.

Обследования проводятся в соответствии с тщательно составленным графиком, поэтому пациенту не надо стоять в очередях. Нет необходимости в получении специальных направлений.

При рекомендации на прохождение индивидуальных программ проверки здоровья, врач принимает во внимание жалобы пациента, его состояние здоровья, возраст, врожденные особенности, образ жизни, историю болезни. Все, что необходимо, чтобы обследования были, по возможности, более точно составлены и целесообразны.

В зависимости от ситуации и пожеланий пациента проводится оценка, какие программы check-up или screening наиболее подходят пациенту.

Check-up или screening

Существует обширный ассортимент программ сheck-up. Выполняя такую программу, пациент, если пожелает, может пройти полное обследование здоровья, проверив фактически все, что только возможно проверить. От «А» до «Я». Это может занять несколько дней, которые пациент может провести в комфортабельных номерах гостиничного типа дневного стационара «AIWA Clinic».

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Количество проверок и обследований по программе screening уменьшено до минимума, чтобы их можно было пройти в течение неполного дня. В то же самое время – это достаточно эффективно, чтобы специалист мог сделать заключение о состоянии здоровья пациента и вместе с пациентом принять решение, как действовать дальше.

Если во время проведения программы screening констатируются какие-либо проблемы, в случае необходимости, можно выполнить более углубленное обследование. Если проблемы не констатируются, то становится ясно, что, по меньшей мере, в той области, в которой выполнены обследования, у пациента все в порядке со здоровьем.

Существует множество программ как check-up, так и screening. Каждая программа включает обоснованный с точки зрения медицины, созданный лучшими специалистами комплекс обследований для плановых ситуаций, когда выявляется и осознается сущность проблемы.

Например, у человека могут быть проблемы с сердцем. В этом случае рекомендуется пройти обследования по программе check-up CARDIO. Эта программа включает свыше 11 обследований. Существует еще и укороченная схожая screening-программа Cardioscreen. В эту программу входит консультация кардиолога, общий и специализированный клинический и биохимический анализ крови, электрокардиограмма и эхокардиограмма.

Даже крошечный шаг может стать началом большого этапа на пути к выздоровлению, если мы не заставляем свой организм ждать слишком долго.

Клиника создана по концепту лучших медицинских учреждений Европы, оборудована всем необходимым для оказания высококлассного медицинского ухода в уютных помещениях и палатах гостиничного типа.

В команде практикующих специалистов AIWA Clinic более 50 лучших профессионалов Латвии.

Врачи-специалисты вникают в проблемы каждого пациента, выслушывают и углубляются в мельчайшие подробности истории болезни. Для нас важно, что бы между врачём и пациентом установились добрые отношения и доверие, что для успешного лечения может быть очень существенным.

Больше информации по телефону: 20014000

Клиника находится в Риге по адресу ул. Маскавас, 241.

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