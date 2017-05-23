Лучшие шашисты Латвии собираются на чемпионат в Болгарии

В субботу, 20 мая в Новой Тейке был проведен захватывающий турнир по шашкам, на котором собрались 69 молодых игроков в разных возрастных группах, чтобы соревноваться за великолепные призы. Два лучших игрока центра интеллектуального развития «Domātprieks», организатора турнира, выиграли бесплатную поездку на чемпионат мира по шашкам среди молодежи.

С каждым турниром центр современного интеллектуального развития «Domātprieks» собирает все больше новых поклонников шашек, доказывая, что дети полюбили умственный спорт, а также, что родители все больше внимания уделяют влиянию шашек на развитие детей. Это был уже второй турнир, проведенный «Domātprieks» совместно с Новой Тейкой, и на этот раз мероприятие проходило в новом помещении коворкинга и экспериментов «Teikums».

В турнире по шашкам 64 приняли участие многие молодые игроки из разных мест Латвии — Риги, Валмиеры, Добеле, Бауски, Саласпилса и Кулдиги. В ловкости ума соревновались девочки и мальчики 5 — 10 лет. В возрастной группе U–8 среди39участников победу одержалиМальвинаМисанэ (Рига) и Александр Табунов (Саласпилс), U–10 — Валда Васариетэ (Саласпилс) и Эвертс Рудольфс Лепсис (Бауска)

Судьёй турнира была соавтор идеи «Domātprieks»— титулованная шашистка Олеся Абдуллина, которая активно работает над популяризацией и поднятием престижа интеллектуальных игр в Латвии.

Фото: Рекламное фото

Три лучших мальчика и девочки в каждой возрастной группе получили медали и подарки от партнёров по сотрудничеству «Domātprieks» и производителя развивающих игрушек «LEGO». Те молодые игроки, которые будут бороться за звание победителя на следующих турнирах, отправились домой с дипломами и памятными подарками от партнёра по сотрудничеству «Augošai.lv»

Лучшие воспитанники центра интеллектуального развития Мальвина Мисанэ и Вероника Пазняк получат крупный приз от «Domātprieks»— незабываемую бесплатную поездку в Болгарию, где в конце лета, с 23августа по 1 сентября будет проходить чемпионат мира по шашкам среди молодежи. Участие в соревнованиях такого масштаба не только позволит познакомиться с похоже мыслящими молодыми людьми, но также расширит кругозор и повысит мотивацию юных шашистов. Латвию в Болгарии «Domātprieks» представит пятью игроками.

В августе возобновится сезон шаш ечных тренировок и будет проводиться приём новых учеников, а уже в сентябре продолжится организация шашечных турниров.

О центре интеллектуального развития «Domātprieks».

Центр интеллектуального развития «Domātprieks» основан в2017 году.«Domātprieks» предлагает обучение игре в шашки для детей под руководством титулованных тренеров, а также даёт возможность выполнять разнообразные тесты по логике и головоломки; обострять ум, играя в развивающие настольные игры. Центр интеллектуального развития находится в Риге по адресу Тейка, Бикерниеку 24А–1.