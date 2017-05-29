Рак простаты зачастую агрессивен и незаметно продолжает распространяться даже после полного удаления простаты. Обычно это констатируют, проведя повторные проверки специфического антигена простаты (PSA), вследствие чего нередко обнаруживается, что в паховых лимфатических узлах или костных тканях таза образовались метастазы. В наши дни для лечения метастатического рака применяется и более новый метод — радиохирургия киберножом, которая уже подтвердила свою действенность в мире.

Перед тем как определиться в пользу радиохирургии, следует провести позитронно-эмиссионную томографию (PET/CT), во время которого можно точно рассмотреть даже очень мелкие очаги раковых клеток, к тому же зачастую они обнаруживаются чаще, чем при других методах диагностики. После этого на основании результатов обследования вместе с пациентом можно планировать, какой метод применить для лечения — радиохирургию, или классическую хирургию, или же лучевую терапию, или все упомянутые методы в различных комбинациях.

Если в лечение метастаз включается радиохирургия, это возможность отдалить момент, когда стоит приступать к химиотерапии. В Центр радиохирургии Сигулдской больницы попадают пациенты, которым другие методы в других медицинских учреждениях не смогли помочь — урологи преимущественно являются хирургами и имеют хирургический интерес, нередко данные специалисты скептически относятся к новым методикам. Однако на самом деле позитронно-эмиссионную томографию (PET/CT), с помощью которого возможно точно определить метастазы опухоли, в комбинации с детально маркированной радиохирургией (в исполнении киберножа) на данный момент является самым прогрессивным методом в лечении изолированных и недалеко находящихся метастаз рака простаты.

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В основе радиохирургии лежит прицельно направленная лучевая терапия высокой мощности, цель которой — повредить ДНК клеток опухоли, регулирующей деятельность данных клеток. Когда ДНК повреждена, клетка какое-то время еще живет, но вскоре погибает, рассасывается; иногда остаются склеротизированные ткани. Это может произойти не сразу, и может случиться, что клетки даже какое-то время продолжают делиться. Поэтому через 3−6 месяцев после сеансов радиохирургии, проведенных для ликвидации метастаз рака простаты, необходимо провести проверку.

Опыт Андриса (63 года)

«Рак простаты у меня констатировали весной 2013 года при проведении очередной проверки здоровья. Яотправился на консультацию к урологу, где была проведена биопсия простаты, в результате которой обнаружилось, что у меня рак во второй стадии. В июле 2013 года меня прооперировали, после чего в октябре я сдал анализы, и все было в порядке — показатели были очень хорошими. К сожалению, через год PSA опять вырос.

Из прессы я узнал, что в Центре радиохирургии Сигулдской больницы доступны новые технологии. Я позвонил в центр, мой случай оценил врач — доктор Марис Межецкис и порекомендовал начать с исследования PET. Результаты показали три раковые метастазы в тазу, близко к крупным кровеносным сосудам, а также около мочевого пузыря.

В январе 2017 года совместно с врачом Центра радиохирургии Сигулды доктором Межецкисом мы распланировали ход лечения. В клинике DiaMed были проведены компьютерная томография и магнитный резонанс, а также подготовлен вакуумный мешок — во время процедуры радиохирургии он должен зафиксировать меня в нужном положении. Перед процедурой в узлы опухоли поместили также особые золотые нити.

В общей сложности в Центре радиохирургии Сигулды мне в течение полутора недель проведено шесть сеансов. Мой случай был особым, так как у меня имеется бедренный протез, поэтому было невозможно одновременно облучить все три метастаза. В Сигулду я отправился в конце рабочего дня. Процедура длилась сорок минут — все это время необходимо лежать неподвижно. Сразу после процедуры я сел за руль и поехал обратно в Ригу, никаких ограничений или побочных явлений, никаких головокружений не было. Совсем иначе, чем после хирургической операции в больнице». Сейчас, три месяца после процедуры радиохирургии мой уровень PSA упал с 7,3 до отметки 1,3. Кажется, что пару лет приобретены.

Где можно записаться на консультацию по радиохирургии киберножом (CyberKnife)?

На очную консультацию в Сигулде (Сигулдская больница) можно записаться по тел +371 20270077 ежедневно в рабочее время. В Риге наши консультации доступны в клинике DiaMed по понедельникам и средам с 16.00 до 19.00. Есть возможность также отправить электронный бесплатный запрос на оценку ситуации — на нашем сайте www.cyberknife-sigulda.com.

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