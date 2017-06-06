Байба Сипениеце-Гаваре пробует новое хобби — фрисби с собакой

В апреле семья Элдманисов из Огрского края получила в конкурсе «Максималисты» приз месяца: пособие в 1000 EUR на исполнение своей мечты — покупки дисков для фрисби и участия всей семьей в Латвийском чемпионате по фрисби с собакой.

Титул победителя месяца семье дало 5360 голосов в рамках народного голосования на сайте www.maksimalisti.lv. После победы в конкурсе семья пригласила к себе в гости вдохновителя семейной категории конкурса «Максималисты», радио- и телеведущую Байбу Сипениеце-Гаваре, чтобы вместе попробовать хобби семьи Элдманисов: фрисби с собакой.

Байба Сипениеце-Гаваре пробует фрисби с собакой

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Если побывать у Элдманисов дома, можно увидеть, что он хорошо подходит их любимцам: австралийским овчаркам. Вокруг — тишина, и здесь достаточно много места, где активным собакам можно было бы набегаться. Байба сразу находит общий язык с ними: Беркансом и Вуньо. «Мне нравятся воспитанные и умные собаки, и этих такими назвать можно без сомнения. Нет ничего чудеснее преданного взгляда собаки, ее желания заниматься чем-то с тобой вместе!», — рассказала Байба Сипениеце-Гаваре.

Общее хобби — условие счастья в семье

«В наше время большая проблема заключается в том, что родители из-за своей занятости редко видят своих детей. Родители возвращаются вечером с работы, усталые — и каждый смотрит в своей комнате телевизор, все меньше общаясь между собой. Поэтому очень важно найти общее хобби, которое объединит всю семью: семьи, которые качественно проводят вместе свободное время, лучше сплочены, а дети в них чувствуют себя гораздо увереннее», — поделилась своими мыслями Байба Сипениеце-Гаваре, добавив, что с общим для всей семьи хобби в детях воспитываются различные полезные навыки — например, умение работать в команде, терпение.

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Отец и глава семьи Элдманисов — Гиртс — признал, что занятия фрисби с собакой сблизили семью. «Мы — активная семья: мы регулярно проводим вместе время, ухаживая за собаками. Это также — прекрасная возможность отдохнуть после работы на свежем воздухе, а также провести время с сыном и отправиться всей семьей в путешествие на соревнования. Так, в прошлом году мы все вместе ездили на Чемпионат Европы в Чехии», — рассказал Гиртс. Фрисби с собакой в семье интересуются все: «В этом году мой сын Густав начнет участвовать в соревнованиях, а двухлетней дочке уже интересно, что можно было бы бросить собачке, чтобы она его принесла обратно. В свою очередь их мама, Сандра — управляющий нашей семейной команды, она обеспечивает все, чтобы соревнования были успешными.

Доверие и сотрудничество с собакой — основные принципы фрисби с собакой

Сама Байба оценила свое общение с собаками как позитивное — и с радостью попробовала фрисби с собакой. «Труднее всего в этом виде спорта — это научиться, как вести себя самому: собаке своему поведению учиться не нужно. Мне трудности доставило правильное метание летающей тарелки: чтобы собака поняла, что от нее требуется», — поделилась впечатлениями Байба.

Когда у него спросили о том, как у Байбы идет с фрисби с собакой, Гиртс похвалил ее за доверие и заметил, что вдохновительница конкурса уже через неделю — при определенной тренировке — могла бы квалифицироваться на участие в соревнованиях в третьем классе для начинающих.





















Aizvērt Байба Сипениеце-Гаваре пробует новое хобби — фрисби с собакой Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







«Я смотрю на семью Элдманисов и желаю, чтобы они не прекращали начатое: у них хорошие отношения с животными и хорошие отношения с детьми. В маленьком сыне воспитывается уважительное отношение к животным, и это качество очень важно», — рассказала о своих впечатлениях после встречи с семьей Элдманисов Байба.

Встать с дивана и взяться за дело

«Фрисби с собакой мы профессионально занимаемся уже несколько лет, мы четвертый сезон организуем соревнования по фрисби с собакой. Выбрали мы этот вид спорта, потому что это занятие, в котором можно было бы занять семейных любимцев: они очень активные от природы. Кроме того, им можно заниматься на ограниченной территории со сравнительно небольшими финансовыми ресурсами», — пояснил Гиртс.

Участвовать в конкурсе «Максималисты» семья Элдманисов решила, чтобы качественнее заниматься своим хобби. «Чем больше у тебя дисков, тем качественнее ты можешь заниматься. Если у тебя два, три диска, то их можно побросать собаке. Если у тебя дисков намного больше, ты сможешь заниматься этим в одиночку, потренироваться, отработать бросок. В фрисби с собакой есть выражение: «пока ты не сделаешь 10 000 бросков, ты — никто». Я, возможно, даже эти 10 000 бросков еще не достиг, поэтому это будет отличная возможность качественнее заниматься этим видом спорта — как мне, так и сыну. Чтобы чего-то добиться, нужно встать с дивана и открыть талант не только в себе, но и в собаке», — поделился своей мотивацией в рамках конкурса Гиртс.

Конкурс «Максималисты» — это проект поддержки, организованный ООО Maxima Latvija, который был запущен 9 января 2017 года. Общий призовой фонд стипендий составляет 22 000 евро.

Ежемесячно, с 1 февраля по 29 июня, индивидуальные участники могут получить пособие в 500 EUR, семьи — 1000 EUR, а коллективы — 1500 EUR. В свою очередь, претенденты на «гран-при» в каждой категории могут победить наибольшим числом голосов и выиграть, соответственно, 1000, 2000 и 3000 EUR. Заключительное мероприятия конкурса пройдет 30 июня, когда будут награждены получатели пособия за последний месяц, а также получатели «гран-при» и приза симпатий работников «Maxima Latvija».