Эпоха социально ответственных инвестиций как возможность

В наше время, принимая решение в отношении инвестиций, мы всё чаще задумываемся не только о себе и о благосостоянии своей семьи, но также и об ухоженной, безопасной и чистой окружающей среде. Социально ответственные инвестиции – это тенденция, которая быстро набирает обороты во всем мире, способствуя нашему общему благосостоянию, поэтому инвесторы всё чаще хотят вкладывать в предприятия, заботящиеся об экологии, способствующие защите потребителя, соблюдению прав человека и развитию общества в целом.
Выбирая социально ответственные инвестиции, ответственные вкладчики избегают инвестиций в предприятия, занимающиеся производством табачных и алкогольных изделий, оружия и ископаемого топлива, а также организацией азартных игр. Это подход, направленный на лучшее будущее, обеспечиваемое путем упорядочивания природоохранного, социального и корпоративного управления (ESG – Environmental, social and corporate governance) на крупнейших предприятиях мира.
«Любое решение об инвестициях должно быть обдуманным и правильно разработанным. Чтобы разделить риски, необходимо создать диверсифицированный портфель, позволяющий избежать концентрированного инвестирования средств в один регион, один финансовый инструмент или один класс активов», рассказывает Анжелика Добровольская, руководитель Отдела консультаций и инвестиционных решений банка Nordea в странах Балтии.
Анжелика Добровольская, руководитель Отдела консультаций и инвестиционных решений банка Nordea в странах Балтии. Фото: Рекламное фото
Как правильно распределить свои деньги?
Оптимизированная структура портфеля в долгосрочной перспективе помогает обеспечить оптимальное соотношение риска и доходности, поэтому одним из важнейших решений при финансовом планировании является правильное распределение своих финансов. Мы в банке Nordea рекомендуем разделить их на три части:
- до 20% на подушку финансовой безопасности: пятую часть финансов желательно хранить как резерв на покрытие непредвиденных расходов. Например, выбирая срочный вклад или накопительный счет, деньги легко доступны и не подвержены большим рискам. Это деньги, которые служат во благо безопасности, поэтому прибыльность в данном случае не имеет большого значения.
- от 60% до 80% на увеличение финансовой состоятельности: оптимизированный портфель, состоящий из различных финансовых инструментов, соответствующий профилю инвестора и являющийся долгосрочной инвестицией. Например, накопительное страхование жизни, пенсионный фонд или фондовый инвестиционный портфель;
- до 20% на использование возможностей финансового рынка: наиболее концентрированные инвестиции, в которых инвестор усматривает краткосрочный потенциал. Здесь существует больший риск, но в случае потерь влияние на общий портфель несущественно. Это могут быть акции определенных предприятий, привязанные к индексу облигации или другие специфические инструменты.
Стимулы социально ответственных инвестиций
Несмотря на то что инвестиции, связанные с климатом и окружающей средой, являются очень концентрированными и их желательно использовать в качестве небольшой доли портфеля, инвестиционные стимулы показывают, что решения такого типа могут помочь в использовании еще нераскрытых возможностей рынка и получить желаемую прибыль. Социально ответственные инвестиции стимулируют ряд факторов:
- Экономический стимул: желание сэкономить ресурсы;
- Стимул, относящийся к окружающей среде: снижение вредного воздействия внешних факторов;
- Политический стимул: стать независимыми от ресурсов, получить голоса на выборах и создать новые рабочие места;
- Корпоративный стимул: сконцентрироваться на устойчивости, конкурентоспособности, рисках окружающей среды и инновациях;
- Возрастающий интерес клиентов к устойчивым и ответственным инвестициям.
«Климат и окружающая среда как направление инвестиций – это фундаментально растущая тенденция в долгосрочной перспективе. В данный момент множество климатических решений достигло точки экономического разлома, и их влияние на денежный поток предприятия до сих пор до конца не изучено, поэтому, вкладывая в предприятия, являющиеся непосредственными выгодополучателями решений, связанных с климатом и окружающей средой, существуют большие возможности получения прибыли там, где другие до сих пор её не увидели», рассказывает Анжелика Добровольская.
Возможности климатических решений
Корзина инвестиций банка Nordea, связанных с климатом и окружающей средой, состоит приблизительно из 1000 предприятий, капитализация рынка которых превышает 5 триллионов евро. Возможности решений, связанных с климатом в Nordea разделены на три группы:
- 5% – альтернативная энергия: возобновляемые энергоресурсы, энергия солнца и ветра
- 70% – эффективность ресурсов: эффективность энергии, разумная энергетика, экомобильность, агротопливо и биотопливо, «умное» строительство, прогрессивные материалы;
- 25% – предприятия, связанные с охраной окружающей среды: чистая вода и воздух, обслуживание отходов, услуги среды.
Почему стоит выбирать социально ответственные инвестиции?Это позволяет влиться в сегмент рынка с очень сильным процентом роста и дает возможность использовать потенциал недостаточно изученной и противоречивой сферы, одновременно заставляя деньги работать как на себя, так и на благо общества. Это мышление, способствующее росту конкурентоспособности, помогающее привлечь больший объем инвестиций и создающее положительные изменения в сфере охраны окружающей среды.
Примечание
Упомянутая в статье историческая прибыльность ценных бумаг приведена исключительно в информационных целях. Историческую прибыльность нельзя считать надежным показателем для результатов инвестиций в будущем – фактическая отдача может существенно отличаться от упомянутой в данной статье. Данный материал не следует воспринимать как консультацию по инвестициям или как предложение к осуществлению сделок с финансовыми инструментами. Перед тем как принимать решения, связанные с инвестированием, призываем клиентов ознакомиться с правилами и условиями каждого конкретного инвестиционного продукта и оценить, отвечает ли конкретный инвестиционный продукт портфелю вкладов клиента, его интересам и профилю риска. Банк Nordea не берет на себя ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть у клиента, положившись на заключенную в данной статье информацию.