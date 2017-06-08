Эпоха социально ответственных инвестиций как возможность

В наше время, принимая решение в отношении инвестиций, мы всё чаще задумываемся не только о себе и о благосостоянии своей семьи, но также и об ухоженной, безопасной и чистой окружающей среде. Социально ответственные инвестиции – это тенденция, которая быстро набирает обороты во всем мире, способствуя нашему общему благосостоянию, поэтому инвесторы всё чаще хотят вкладывать в предприятия, заботящиеся об экологии, способствующие защите потребителя, соблюдению прав человека и развитию общества в целом.

Выбирая социально ответственные инвестиции, ответственные вкладчики избегают инвестиций в предприятия, занимающиеся производством табачных и алкогольных изделий, оружия и ископаемого топлива, а также организацией азартных игр. Это подход, направленный на лучшее будущее, обеспечиваемое путем упорядочивания природоохранного, социального и корпоративного управления (ESG – Environmental, social and corporate governance) на крупнейших предприятиях мира.

«Любое решение об инвестициях должно быть обдуманным и правильно разработанным. Чтобы разделить риски, необходимо создать диверсифицированный портфель, позволяющий избежать концентрированного инвестирования средств в один регион, один финансовый инструмент или один класс активов», рассказывает Анжелика Добровольская, руководитель Отдела консультаций и инвестиционных решений банка Nordea в странах Балтии.

Анжелика Добровольская, руководитель Отдела консультаций и инвестиционных решений банка Nordea в странах Балтии. Фото: Рекламное фото

Как правильно распределить свои деньги?

Оптимизированная структура портфеля в долгосрочной перспективе помогает обеспечить оптимальное соотношение риска и доходности, поэтому одним из важнейших решений при финансовом планировании является правильное распределение своих финансов. Мы в банке Nordea рекомендуем разделить их на три части:

до 20% на подушку финансовой безопасности : пятую часть финансов желательно хранить как резерв на покрытие непредвиденных расходов. Например, выбирая срочный вклад или накопительный счет, деньги легко доступны и не подвержены большим рискам. Это деньги, которые служат во благо безопасности, поэтому прибыльность в данном случае не имеет большого значения.

: пятую часть финансов желательно хранить как резерв на покрытие непредвиденных расходов. Например, выбирая срочный вклад или накопительный счет, деньги легко доступны и не подвержены большим рискам. Это деньги, которые служат во благо безопасности, поэтому прибыльность в данном случае не имеет большого значения. от 60% до 80% на увеличение финансовой состоятельности : оптимизированный портфель, состоящий из различных финансовых инструментов, соответствующий профилю инвестора и являющийся долгосрочной инвестицией. Например, накопительное страхование жизни, пенсионный фонд или фондовый инвестиционный портфель;

: оптимизированный портфель, состоящий из различных финансовых инструментов, соответствующий профилю инвестора и являющийся долгосрочной инвестицией. Например, накопительное страхование жизни, пенсионный фонд или фондовый инвестиционный портфель; до 20% на использование возможностей финансового рынка: наиболее концентрированные инвестиции, в которых инвестор усматривает краткосрочный потенциал. Здесь существует больший риск, но в случае потерь влияние на общий портфель несущественно. Это могут быть акции определенных предприятий, привязанные к индексу облигации или другие специфические инструменты.

Стимулы социально ответственных инвестиций

Несмотря на то что инвестиции, связанные с климатом и окружающей средой, являются очень концентрированными и их желательно использовать в качестве небольшой доли портфеля, инвестиционные стимулы показывают, что решения такого типа могут помочь в использовании еще нераскрытых возможностей рынка и получить желаемую прибыль. Социально ответственные инвестиции стимулируют ряд факторов:

Экономический стимул : желание сэкономить ресурсы;

: желание сэкономить ресурсы; Стимул, относящийся к окружающей среде : снижение вредного воздействия внешних факторов;

: снижение вредного воздействия внешних факторов; Политический стимул : стать независимыми от ресурсов, получить голоса на выборах и создать новые рабочие места;

: стать независимыми от ресурсов, получить голоса на выборах и создать новые рабочие места; Корпоративный стимул : сконцентрироваться на устойчивости, конкурентоспособности, рисках окружающей среды и инновациях;

: сконцентрироваться на устойчивости, конкурентоспособности, рисках окружающей среды и инновациях; Возрастающий интерес клиентов к устойчивым и ответственным инвестициям.

«Климат и окружающая среда как направление инвестиций – это фундаментально растущая тенденция в долгосрочной перспективе. В данный момент множество климатических решений достигло точки экономического разлома, и их влияние на денежный поток предприятия до сих пор до конца не изучено, поэтому, вкладывая в предприятия, являющиеся непосредственными выгодополучателями решений, связанных с климатом и окружающей средой, существуют большие возможности получения прибыли там, где другие до сих пор её не увидели», рассказывает Анжелика Добровольская.

Возможности климатических решений

Корзина инвестиций банка Nordea, связанных с климатом и окружающей средой, состоит приблизительно из 1000 предприятий, капитализация рынка которых превышает 5 триллионов евро. Возможности решений, связанных с климатом в Nordea разделены на три группы:

5% – альтернативная энергия : возобновляемые энергоресурсы, энергия солнца и ветра

: возобновляемые энергоресурсы, энергия солнца и ветра 70% – эффективность ресурсов : эффективность энергии, разумная энергетика, экомобильность, агротопливо и биотопливо, «умное» строительство, прогрессивные материалы;

: эффективность энергии, разумная энергетика, экомобильность, агротопливо и биотопливо, «умное» строительство, прогрессивные материалы; 25% – предприятия, связанные с охраной окружающей среды: чистая вода и воздух, обслуживание отходов, услуги среды.

Почему стоит выбирать социально ответственные инвестиции?Это позволяет влиться в сегмент рынка с очень сильным процентом роста и дает возможность использовать потенциал недостаточно изученной и противоречивой сферы, одновременно заставляя деньги работать как на себя, так и на благо общества. Это мышление, способствующее росту конкурентоспособности, помогающее привлечь больший объем инвестиций и создающее положительные изменения в сфере охраны окружающей среды.

Примечание

Упомянутая в статье историческая прибыльность ценных бумаг приведена исключительно в информационных целях. Историческую прибыльность нельзя считать надежным показателем для результатов инвестиций в будущем – фактическая отдача может существенно отличаться от упомянутой в данной статье. Данный материал не следует воспринимать как консультацию по инвестициям или как предложение к осуществлению сделок с финансовыми инструментами. Перед тем как принимать решения, связанные с инвестированием, призываем клиентов ознакомиться с правилами и условиями каждого конкретного инвестиционного продукта и оценить, отвечает ли конкретный инвестиционный продукт портфелю вкладов клиента, его интересам и профилю риска. Банк Nordea не берет на себя ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть у клиента, положившись на заключенную в данной статье информацию.