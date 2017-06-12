После вложения 3.3 миллионов евро и создания 40 новых рабочих мест в Лиепае открывается PROMO Cash&Carry

15 июня этого года в 13:00 часов в Лиепае будет открыт специализированный магазин Cash&Carry в Курземе. Это будет уже пятый магазин PROMO Cash&Carry в Латвии.

PROMO Cash&Carry является сетью специализированных магазинов в Балтии с 16 магазинами такого вида, без сомнений занимая лидерские позиции в этом рыночном сегменте. Решение об открытии торгового места в Лиепае руководством дистрибьютерского и крупнооптового предприятия SANITEX было принято, так как Лиепая является успешно развивающимся экономическим, туристическим и бизнес-центром. В текущем году SANITEX планирует начать строительные работы, чтобы открыть в Риге уже третий PROMO Cash&Carry, расширив таким образом сеть в Латвии.

Cash&Carry является форматом магазинов, в которых представители различных отраслей: торговцы, малые производители, офисы, предприятия общественного питания и оказывающие услуги по размещению могут в одном месте выбрать всю необходимую для своего бизнеса и его обеспечения продукцию по оптовым ценам. Для удобства предпринимателей возможны наличные и безналичные расчеты, оформляя сделку товарным счетом-накладной и кассовым чеком.

Ассортимент с более чем 13000 позициями товаров включает в себя товары для ежедневных нужд, эксклюзивные и популярные продукты, а также профессиональные товары во всех категориях товаров. Наряду с продуктами питания в магазине возможно приобрести профессиональную химию для уборки, посуду, канцелярские товары, корм для животных, а также многие другие товары для бизнес-обеспечения.

PROMO Cash&Carry регулярно знакомит клиентов с новейшими мировыми тенденциями, постоянно обновляет ассортимент, а также предлагает различные дегустации в своих торговых местах. В Лиепае в первые три месяца запланировано более 100 таких дегустаций! Регулярно проводятся мастер-классы с известными поварами для вдохновения профессионалов на новые идеи и новое исполнение.

С открытием PROMO Cash&Carry в Лиепае создается 40 новых рабочих мест, а также начато успешное сотрудничество с Лиепайским Государственным техникумом. Это сотрудничество будет способствовать подготовке новых специалистов для рынка труда, а также обеспечит прекрасную возможность молодым работникам доказать себя на практике и в сотрудничестве с PROMO Cash&Carry участвовать в организации дегустаций и мастер-классов.

Сеть специализированных магазинов PROMO Cash&Carry является одним из направлений деятельности предприятия SANITEX в Балтийских странах.

Чтобы стать клиентом PROMO Cash&Carry, необходимо зарегистрироваться для получения карты клиента.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Карту клиента можно оформить в любом из пяти магазинов PROMO Cash&Carry в Латвии или в интернете