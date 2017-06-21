Питание для активных людей: как перекусить полезно и быстро?

Жизнь в напряженном ритме нередко приводит к дисбалансу в нашем питании и иногда, как бы нам этого не хотелось, чтобы удовлетворить голод мы прибегаем к полуфабрикатам, но реальной пользы не получаем. Возникает вопрос: можно ли найти такой продукт, который станет не только сытной закуской, но и не будет загрязнять наш организм? Компания Žemaitijos pienas нашла выход и предложила потребителям новые, полезные и свежие разрываемые сырные палочки Pik-Nik, которые благодаря вкусовому разнообразию становятся неотъемлемой частью ежедневного меню, как детей, так и взрослых.

Специалисты по питанию часто подчеркивают, что в план своего питания необходимо включать закуски. Многие начинают искать что-то вкусное и здоровое, но сдаются и закусывают булочкой или батончиком, которые быстро могут приобрести в ближайшем магазине. Разрываемые сырные палочки Pik-Nik производства Žemaitijos pienas с каждым годом становятся все более популярными, так как не только экономят время потребителя на размышления о том, чем бы перекусить, но и удовлетворяют любой вкус, обогащая организм необходимыми материалами.

Полезная, без консервантов закуска Pik-Nik – настоящий источник кальция, белков и фосфора, она адаптирована не только для взрослых, но и для детей. Специально для малышей приготовленные сырные палочки Pik-Nik Original содержат меньше соли, а палочки Pik-Nik Twiller обогащены бета-каротином, полезным для глаз, кожи и иммунной системы. Нередко детей трудно убедить в том, что здоровая и полезная для нашего организма еда может быть и очень вкусной. Однако, касательно сырных палочек Pik-Nik малышей убеждать не надо. Палочки отличаются очень веселым и радостным способом потребления – разрыванием, что стимулирует позитивные эмоции и побуждает делиться. А специально анимированная и красочная упаковка очень привлекает маленьких любителей сырных палочек.

Pik-Nik для взрослых отличается разнообразием вкусов. Чтобы расширить дневное меню закусок, можно выбрать не только классические насыщенные белком и кальцием сырные палочки Pik-Nik Classic, но и очень полезные, приправленные чернушкой Pik-Nik Nigella. Они особенно подходят для тех, у кого недостаток энергии и хочется преодолеть усталость, так как давно известно, что чернушка улучшает мозговую активность, укрепляет сетчатку глаз и активизирует иммунную систему.

Сырные палочки особенно любят вегетарианцы, поскольку для производства Pik-Nik не используются ферменты животного происхождения. А намереваясь еще больше разнообразить дневное меню, сырные палочки можно использовать в качестве прекрасного ингредиента не только для холодных и горячих закусок, но и для приготовления разнообразных блюд.

Удобная упаковка рвущихся сырных палочек не вызывает неудобств, которые обычно возникают при приготовлении закуски дома. Сырные палочки Pik-Nik, которые помогут утолить голод и принести реальную пользу для укрепления организма, как дети, так и взрослые всегда могут иметь с собой – направляясь в школу, на работу, отдыхая в городе или устраивая пикник.

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