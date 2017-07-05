Меньше соли в детстве – хорошее здоровье в зрелом возрасте

Многие исследователи изучают различные пищевые ингредиенты, чтобы выяснить, что помогает сохранить хорошее здоровье, и что ему вредит. Не секрет, что чрезмерное потребление соли специалистами здравоохранения рассматривается как весьма пагубная вещь для организма, поэтому они рекомендуют уменьшать ее количество уже в детстве. Žemaitijos pienas, учитывая потребности потребителей, предлагает сырные палочки для детей Pik-Nik Original, которые не только вкусные и богатые витаминами, но и содержат меньшее количество соли.

У каждого из нас привычки в еде формируются еще в раннем детстве, поэтому проявляя заботу о своих детях, необходимо обращать внимание на количество потребляемой ими соли. Специалисты здравоохранения говорят, что снижение количества потребления соли в детстве приводит к снижению вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте.

Однако нередко возникает вопрос, какие закуски можно предложить ребенку, чтобы они не только не навредили организму, но и насытили его витаминами? Специально с этой целью компания Žemaitijos pienas предложила линию сырных палочек Pik-Nik для детей, где один из предлагаемых продуктов – сырные палочки с очень низким содержанием соли Pik-Nik Original.

Потребление соли наносит большой вред нашему организму, оно может привести к повреждению слизистой оболочки пищеварительного тракта, кровеносных сосудов, повышает возбудимость нервной системы, увеличивает риск заболевания раком желудка, гипертонией или болезнями почек. Проведенные в Японии исследования показали, что чрезмерное потребление соли может также привести к удалению кальция из организма, что становится одним из факторов остеопороза.

В настоящее время все чаще причиной высокого давления у детей, как и у взрослых, становится низкая физическая активность, избыточный вес или ненадлежащее питание. Специалисты здравоохранения чрезмерное потребление соли называют одним из компонентов ненадлежащего питания. Научные исследования показали, что у детей, которые потребляют большое количество соли, увеличивается вероятность развития гипертонии. В детстве это связано с повышенным кровяным давлением и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а в зрелом возрасте с риском заболеть гипертонией и связанными с ней заболеваниями. Уменьшение потребления соли снижает кровяное давление не только у взрослых, но и у детей.

Линия Pik-Nik для детей предлагает продукцию не только с меньшим количеством соли, но и богатую витаминами. Сырные палочки Pik-Nik Twiller отличаются наличием бета-каротина, который часто называют источником витамина А. Бета-каротин является провитамином витамина А – из него при необходимости организм в печени вырабатывает витамин А. Таким образом заботиться о здоровье детей становится легче: сырные палочкиPik-Nik Twillerне только полезные, но и вкусные – ваши малыши их любят.

Польза витамина А также широко обсуждается специалистами здравоохранения. Этот витамин помогает сохранить хорошее зрение, поддерживает нормальное состояние кожи, обмен железа, деятельность иммунной системы и выполняет определенную функцию в клеточной специализации.

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