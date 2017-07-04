«Мох-стоп» или как наконец-то навсегда избавиться от зелёного налёта – мха и лишайника

Зелёный налёт не только портит внешний вид, но и также является воистину вредным явлением. Причина по которой нельзя позволять мху, лишайнику и водным травам пускать корни и разрастаться очень проста: эта «зелень» даёт предпочтение влажной среде и очень хорошо впитывает влагу. Это в свою очередь приводит к эрозии, изменениям кислотности и повреждению поверхностей – бетон начинает сыпаться, металл п ржавеет, а древесина просто напросто превращается в гниль.

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К сожалению в нашей стране о проблеме зелёного налёта обычно задумываются только тогда, когда она уже достигла серьёзных размеров. Помни: борьбу со мхом нужно начинать сразу после её появления, не позволяя «нежданному гостью» разрастись – так вы сэкономите много времени, сил и средств!

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Не прекращаемая борьба

Каждый, кому хоть раз приходилось заниматься очисткой поверхностей, крыш, оград, дорожек, надгробий и других поверхностей отмхаилишайника знает, настолько это неблагодарная работа. Многие по старой привычке пробуют справиться сомхоммеханическим путём или просто смывают его водой. Однако визуальная чистота поверхностей радующая глаза после того, как её обработали щёткой или струёй воды не должна вводить вас в заблуждение.

На самом деле даже после тщательной механической обработки на поверхности всё равно остаются «зеленоватые» споры, и уже через несколько месяцев мох опять разрастётся, заставляя повторить весь процесс с начала. К тому же, выбрав данный путь, можно легко повредить обрабатываемую поверхность – например, вырвать камешки из битумного перекрытия кровли.

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Что делать?

Выход есть! В Латвии произведённое средство «МОХ-СТОП», в силах которого освободить вас от зелёного «непрошенного гостя».

Как это работает?

Опрыскав зелёный налет средством «МОХ-СТОП», оно проникает до самых корней мха, полностью уничтожая его жизнедеятельность. Потом, когда слой мха рассохнется, его остатки с поверхности можно вытереть влажной тряпочкой, сполоснуть водой или просто напросто подождать пока вместо вас эту работу сделают осадки. В случае необходимости густой слой мха можно обработать средством повторно.

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Результат превосходит ожидания: после качественной обработки используя «МОХ-СТОП», новый лишайник или слоймхана обработанной поверхности не образуется несколько лет!

Средство не токсично и безвредно для растений и животных

Необходимо отметить, что благодаря точному выбору составной части и правильной концентрации веществ, удалось добиться того, что средство действует только на мох, лишайник и водоросли. Оно не вредит другим растениям, траве, кустарникам, не опасно для домашних животных, не портит обрабатываемую поверхность и не влияет на её свойства.

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Для удобства пользователей серия средств «МОХ-СТОП» предлагается как в виде концентрата, так и в виде готового средства для распыления.

Полезные советы

Помни, чтомхуне нравятся прямые лучи солнца, поэтому оно лучше всего растёт на северной (теневой) стороне – это главная зона риска.

После обработки зелёного налёта средством «МОХ-СТОП» изменения будут заметны не вооружённым глазом уже после нескольких часов.

Время после обработки, которое необходимо, чтобы полностью избавится отмхазависит от толщины слоя и погодных условий. В начальной стадии возникновения зелёного налёта обычно это 2-3 дня, в запущенных случаях – до нескольких недель.

Эффективнее всего «МОХ-СТОП» действует в тёплое, но не особо жаркое время.

Весной или осенью затронутое место лучше всего опрыскиввать утром, а летом наоборот - поздно вечером.

Борьбу сомхомнеобходимо начинать сразу после его появления – так вы сэкономите много времени, сил и средств.

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Больше информации о средстве «МОХ-СТОП» - на домашней странице производителя.

Не позволяйте мху и лишайнику портить вашу жизнь – скажите зелёному наросту «СТОП!».

Сейчас доступно также средство Муравьям-Стоп для бетона и брусчатки в упаковке 1 л, а также Муравьям-СТОП гранулы для газонов и грядок 100 гр. в упаковке.