Dzintars создал высокоэффективный бальзам от выпадения волос - FUTURE FORMULA SOS

FUTURE FORMULA SOS – Это не пиар! Dzintars создал серию действенной лечебной косметики, которая решает конкретные проблемы.

Блестящие, красивые, густые волосы – это наше украшение и результат сбалансированности всего организма.

Любой сбой в организме незамедлительно отражается на состоянии наших волос – они тускнеют, истончаются, ломаются, замедляют рост, выпадают.

В среднем у человека на голове имеется от 100 до 150 тысяч волосяных фолликулов (корней). За месяц здоровые волосы вырастают приблизительно на 15 - 20 мм. В норме в день мы теряем до 80 волос.

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Много различных причин влияют на выпадение волос. Внешний вид волос сильно зависит от поступления питательных веществ к корням, а при их недостатке корни «усыхают» и прекращается рост волос. Известно, что около 70% мужчин и 40% женщин сталкиваются с проблемой выпадения волос.

Dzintars создал действенный бальзам от выпадения волос, разработанный на основе комплекса стволовых клеток, пептидов и аминокислот, ускоряющих обменные процессы в коже, и комплекса витаминов и лекарственных растений, улучшающих циркуляцию крови кожи головы. Но главное, уникальный продукт одновременно питает корни и укрепляет волосы, даёт им силу и энергию, приостанавливает выпадение волос и стимулирует их рост. В бальзаме содержится 93% натуральных ингредиентов.

Фото: Рекламное фото

Для того, чтобы питательные компоненты могли попасть к волосяным фолликулам, Dzintars применил собственное know-how - тщательно подобранные вещества-транспортеры, обеспечивающие более глубокое проникновение активных ингредиентов и повышающие эффективность действия бальзама.

Эффективность бальзама доказана клиническими исследованиями в течение 3 месяцев под контролем дерматолога – трихолога. В обследовании принимали участие 35 человек (мужчины и женщины) с жалобами на выпадение волос.

Через 3 месяца у 70% апробантов волосы стали выпадать заметно меньше, у 79% апробантов улучшился рост волос, и они стали эластичнее и крепче, а у 52% восстановился рост волос на поредевших участках.

Фото: Рекламное фото

В ходе исследования установлено, что

стержни волос утолщаются на 26% у женщин, на 34 % у мужчин*

корни волос утолщаются на 23% у женщин, на 33 % у мужчин*

* подтверждено:

- трихограммой

- измерением диаметра волос (корни, стержни).

Бальзам от выпадения волос уже доступен во всех фирменных магазинах Dzintars по всей Латвии, а также в интернет-магазине.

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Более того, в скором времени серия действенной лечебной косметики Future Formula SOS будет дополнена новыми лечебными косметическими средствами. Следите за новостями:

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