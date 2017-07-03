ВСЕГДА ХОРОШАЯ ЦЕНА – сезон охоты на скидки закрыт

Интернет магазин №1 в Латвии www.220.lv объявляет конец эры скидок - и становится первым продавцом в Балтии, который клиентам впредь будет предлагать ВСЕГДА ХОРОШУЮ КОНЕЧНУЮ ЦЕНУ.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: www.220.lv

Лидер е-комерции в Латвии объявляет о радикальных изменениях в отображении цены – показывать клиентам всегда хорошую конечную цену без каких либо скидок. Решение поменять отображение цены и привлечь клиентов всегда хорошей ценой, а не скидками, основано на анализе, исследованиях и изучении поведения клиентов, которые были проведены в течение последних 3 лет – информирует Лайла Снидзане, член правления интернет магазина 220.lv.



Анализируя поведение клиентов и традиции совершения покупок в интернете – мы ясно разглядели тенденцию – хорошая цена причина №1 почему стоит делать покупки в интернете и значение хорошей цены только растет.

Исследование проведенное вмае 2017 года только подтверждает, насколько важна значимость хорошей цены – 60% респондентов упомянули это как главную причину, почему они делают покупки в интернете или планируют делать в будущем. В сравнении с исследованиями 2015 года - значимость хорошей цены выросла на 25%. Также опрашивая покупателей обычных магазинов и задавая им вопрос – Что повлияло бы на Вас, чтобы делать покупки в интернете? – ответ был четким – Хорошая цена повлияла бы на 32% опрошенных, и они совершили бы покупки в интернете впервые или делали бы это чаще, если уже покупали.

Источник : 220.lv /RAIT F2FИсследование жителей Латвии 2015-1017(возраст15-74). Фото: Рекламное фото

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: www.220.lv

Уже в прошлом году, основываясь на проведенных исследованиях, мы начали первые тесты конечной хорошей цены на домашней странице www.220.lv - во время тестов конечную цену продукта отображали для клиента разными способами (со скидкой по отношению к предыдущей цене указывая размер скидки в %, со скидкой по отношению к предыдущей цене, но не указывая проценты, а также одну хорошую конечную цену). Первые тесты показали, что отношение клиентов к скидкам поменялось. Значимость скидки уменьшилась – клиентам намного важнее хорошая конечная цена.

Фото: Рекламное фото

Тесты на домашней странице подтвердили предположение, что клиенты устали от коммуникации огромных скидок и больше им не верят, потому что считают это очередным рекламным трюком. До сих пор на рынке есть некоторые компании, которые делают предложения клиентам со скидками до 95%, что действительно очень сомнительно. В связи с этим мы приняли решение – заинтересовать клиента, чтобы совершить покупку в 220.lv не из-за скидки, а из-за хорошей цены – так как это то, что мы предлагаем и что является наиважнейшим для клиента – Хорошая цена, а не хорошая скидка.



И чтобы предложить клиентам хорошую конечную цену, мы паралельно ввели программу «Нашли дешевле?». Программа позволяет нам очень быстро реагировать на ценовые изменения на рынке и быть очень конкурентноспособными – говорит член правления 220.lv Лайла Снидзане.

Фото: Рекламное фото

220.lv объявляет сезон охоты на скидки закрытым и впредь 220.lv будет предлагать ХОРОШУЮ КОНЕЧНУЮ ЦЕНУ для клиентов, а не скидки – подтверждает Л. Снидзане.

Фото: Рекламное фото

Эту новинку активизировали на домашней странице перед праздниками Лиго – предлагая клиенту делать покупки тогда, когда это удобно ему – так как неважно сегодня рабочий день или выходной или праздник – 220.lv предлагает всегда хорошую конечную цену, и клиенты могут убедиться в этом в любое удобное для себя время – подтверждает директор маркетинга в 220.lv Кристине Калея.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: www.220.lv

Интернет магазин 220.lv самый большой и узнаваемый интернет магазин в Латвии, о котором знают 99% пользователей интернете в Латвии и из них 67% делают покупки (ввозрасте от 15 до 74 лет).

Интернет магазин 220.lv является частью «Pigu» группы, под которой находится интернет магазин в Литве «Pigu.lt», интернет магазин в Латвии «220.lv» и интернет магазин в Эстонии «Kaup24.ee», консолидированный оборот в 2015. году был 70 миллионов евро.

Фото: Рекламное фото

Лайла Снидзане, член правления SIA Pigu Latvia, эл. почта: laila@220.lv , моб. Тел.:20367449

Кристине Калея , директор маркетингаSIA Pigu Latvia, эл.почта: Kristine@220.lv , моб. Тел.:26317702